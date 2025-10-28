Illegal encroachment of advertisements on sidewalks for BMC elections

मुंबई

Navi Mumbai News: पदपथांचा ‘राजा’ बेहाल! निवडणुकांमुळे लोकप्रतिनिधींचे अतिक्रमण; जाहिरातबाजीसाठी अतिक्रमण

Illegal Hoardings: नवी मुंबईत महापालिका निवडणुकीसाठी पालिकेच्या पदपथांवर जाहिरातींचे बेकायदेशीर अतिक्रमण केले जात असल्याचे समोर आले आहे.
Published on

नवी मुंबई : पालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर माजी नगरसेवकांनी स्वतःच्या जाहीरातबाजीवर भर दिला आहे. यासाठी पालिकेच्या पदपथांचा गैरवापर केला जात असून, वाशी ते बेलापूर आणि दिघा ते तुर्भेपर्यंतच्या बहुतांश पदपथांवर बेकायदा अतिक्रमणांमुळे नवी मुंबईकर बेहाल आहे.

