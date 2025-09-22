Thane News: कल्याण एपीएमसीत बेकायदेशीर नोकर भरती, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल!

डोंबिवली : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीची नोकर भरती बेकायदेशीरपणे करण्यात आली असून यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा गंभीर आरोप माजी संचालक मयूर पाटील यांनी केला आहे. नोकर भरती करताना फक्त बाजार समितीमधील आजी माजी संचालक आणि अधिकारी वर्गाच्या नातेवाईकांना भरती करुन घेतले आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या बुधवारी 24 सप्टेंबरला सुनावणी होणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली आहे. .याविषयी अधिक माहिती देताना मयूर पाटील यांनी सांगितले, बाजार समितीत 37 जणांची नाेकर भरती करण्यात आली आहे. त्यासाठी 7 ते 8 हजार जणांनी अर्ज भरले होते. त्यांची परिक्षा झाल्यावर त्यातून 55 जणांची प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी निवड झाली. त्यापैकी 37 जणांची भरती करण्यात आली. या भरती प्रक्रियेचा ठराव जेव्हा मांडला गेला. त्याच वेळी ही भरती प्रक्रिया नियम आणिअटी शर्तींनी धरुन नाही या कारणास्तव माजी संचालक पाटील यांनी तीव्र विरोध केला होता..Mumbai News: नोकरदारांसह विद्यार्थ्यांची गैरसोय! शिवडी-परळकरांना ‘एल्फिन्स्टन’चा फटका.या प्रकरणी त्यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रारही केली होती. मात्र बेकायदेशीर भरती प्रक्रियेचा मार्ग सुकर होण्याकरीता डीडीआरकडे आस्थापना खर्च 45 टक्के दाखविण्यात आला. वास्तविक बाजार समितीचा आस्थापना खर्च 50 टक्के होता. या प्रकरणात दिशाभूल करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेसाठी जी एजेनसी नेमली गेली. त्याची प्रक्रियाही योग्य प्रकारे राबविली गेली नाही. भरती प्रक्रियेस विरोध असताना नियम आणि अटी शर्ती डावलून भरती गेली केली..संचालक मंडळास कोणताही धाेरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसता केवळ संचालक मंडळातील आजी माजी संचालक आणि अधिकारी वर्गाच्या नातेवाईकांची भरती करण्यसााठी बेकायदेशीरपणे भरती केली गेली. यात कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाकडे दाद मागूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात 24 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे असे ते म्हणाले..Eknath Shinde: ठाण्याचा 'बीड' होईल, संजय राऊतांच्या टीकेला शिंदेचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, तुम्ही मुंबई विकून मोकळे झालात, आता....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.