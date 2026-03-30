Maharashtra Weather: राज्याला उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा, मुंबईकर हैराण; उष्माघाताच्या घटनांतही वाढ

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात उष्णतेच्या लाटेचा (हिट वेव्ह) तीव्र तडाखा बसत असून नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानाने ४० अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला असून उष्माघाताच्या घटनांत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. .राज्य सरकारच्या एकात्मिक आरोग्य माहिती प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार, उष्माघाताच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल दोन लाख ५० हजार ८३२ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी मुंबईमध्ये ५१ हजार ८२६ नागरिकांची तपासणी करण्यात आल्याची नोंद आहे..पालघर, रायगड, नाशिक आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये उष्माघाताचे एकूण पाच रुग्ण आढळले असून त्यांच्यावर तत्काळ उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे. मार्चच्या मध्यापासून आतापर्यंत किमान दोन ते तीन रुग्ण उष्माघाताच्या लक्षणांसह उपचारासाठी आले आहेत..या रुग्णांमध्ये बहुतेक जण ५० वर्षांवरील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फेब्रुवारीच्या मध्यापासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असून मुंबईतही पारा ३९ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला. उकाडा आणि वाढलेली आर्द्रता यामुळे मुंबईकरांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..राज्यभर तपासणीविशेष म्हणजे, ठाणे (४५,२९९ रुग्ण), पालघर (३३,८५०), पुणे (२३,२३४), नागपूर (२२,७७२) आणि चंद्रपूर (२१,७७५) या जिल्ह्यांत सर्वाधिक तपासणी करण्यात आली आहे. वयोगटानुसार दोन लाख २८ हजार ४८६ प्रौढांची तर २२ हजार ३६४ मुलांची तपासणी राज्यात करण्यात आली आहे.