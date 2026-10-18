मुंबई

Mumbai Weather: मुंबईकर घामाने भिजणार! पुढील ३ दिवसात तापमानात मोठे बदल होणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

Mumbai Heat Wave: हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी केला आहे. त्यानुसार, पुढील काही दिवसांत मुंबईत कमाल तापमान ४० अंशांवर जाण्याची शक्यता आहे.
Heat Wave
Heat WaveSakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पुढील काही दिवसांत मुंबई परिसरात कमाल तापमान ४० अंशांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच आर्द्रतेमुळे प्रचंड उकाडा जाणवणार असल्याने मुंबईकर घामाघूम होणार आहे. त्याचबरोबर पुढील पाच दिवसांत कोकणात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

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Mumbai
IMD
Weather
meteorological department
Indian Meteorological Department
meteorological forecast for rain

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