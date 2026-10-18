Mumbai Weather: मुंबईकर घामाने भिजणार! पुढील ३ दिवसात तापमानात मोठे बदल होणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

मुंबई : पुढील काही दिवसांत मुंबई परिसरात कमाल तापमान ४० अंशांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच आर्द्रतेमुळे प्रचंड उकाडा जाणवणार असल्याने मुंबईकर घामाघूम होणार आहे. त्याचबरोबर पुढील पाच दिवसांत कोकणात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. .मुंबईतही पुढील दोन ते तीन दिवस हवामान मुख्यत्वे कोरडे राहून उष्णता आणि उकाडा वाढणार आहे; मात्र २१ ऑक्टोबरला सरी हलक्या पावसाच्या कोसळू शकतात. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहून उकाड्याची तीव्रता कायम राहील. त्यानंतर हलक्या पावसाची शक्यता आहे..Mumbai Crime : सीएसएमटीतून चिमुरडीचे अपहरण! १४ तासांत शोध, अपहरण करणाऱ्या महिलेला अटक; एक वर्षाच्या मुलीला आईच्या स्वाधीन केले.दुसरीकडे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन दिवस विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी वादळी वाऱ्यांमुळे शेती पिकाची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..उत्तर महाराष्ट्रातही पावसाचा अंदाजउत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांतही २१ ऑक्टोबरच्या सुमारास हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे..Mumbai News: वसईत उघड्या गटाराने घेतला चिमुरड्याचा बळी! दोन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू; परिसरात हळहळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.