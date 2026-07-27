Mumbai Rain: मुंबई-ठाण्यात धो धो पाऊस! धरणांमधील पाणीसाठ्यात वाढ; ७ तलावांची सद्यस्थिती काय?

मुंबई : मुंबईत पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. कालपासून (रविवार, ता. २६) मुंबई शहरासह उपनगरात पावसाच्या सरी कोसळत असून हवामान विभागाने मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. तर रायगड जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाल्यामुळे जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या २४ तासात जलाशय साठ्यात २.२२ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. .मुंबई महानगरपालिकेने जारी केलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, मुंबईत कोसळत असणाऱ्या मुसळधार सरींमुळे रविवार, २६ जुलै २०२६ सकाळी ६ ते सोमवार, २७ जुलै २०२६ सकाळी ६ या २४ तासात मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा साठा ८८.४० टक्के झाला आहे. गेल्या २४ तासात धरण साठ्यात २.२२ टक्के इतकी वाढ नोंदवण्यात आली असून यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..Mumbai News: उपनगरात 'मुंबई हाट' विकसित होणार! जोगेश्वरीच्या 'शिल्पग्राम'चा कायापालट; कसा असेल महापालिकेचा मास्टर प्लॅन? .मुंबईतील सातही जलाशयांमधील अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, मिडल वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांची एकूण उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर इतकी आहे; त्यापैकी सध्या या जलाशयांमध्ये एकूण १२,७९,५३४ दशलक्ष लिटर पाणी साठलेले आहे..जलाशयांच्या पाणी पातळीया जलाशयांपैकी मोडक सागर, विहार आणि तुळशी हे जलाशय १०० टक्के भरलेले आहेत. तानसा जलाशयातील पाणी पातळी ९८.९३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, तर मिडल वैतरणा ९१.२१ टक्क्यांवर आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या 'भातसा' जलाशयातील पाणी पातळी ८६.८६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, तर अप्पर वैतरणा जलाशयातील पाणी पातळी त्याच्या उपयुक्त साठवण क्षमतेच्या ७५.७६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे..Mumbai News: मुंबईतील बेकरींवर एफडीएचा मोठा छापा; ६ परवाने निलंबित, ४ दुकाने बंद करण्याचे आदेश.गेल्या २४ तासांत पाणलोट क्षेत्रांमध्ये पावसाची हजेरी कायम होती. यामध्ये मिडल वैतरणा येथे सर्वाधिक ११३ मिमी पावसाची नोंद झाली; त्यानंतर अप्पर वैतरणा (८० मिमी), मोडक सागर (६३ मिमी), तानसा (५७ मिमी), भातसा (३१ मिमी), तुळशी (१७ मिमी) आणि विहार (८ मिमी) या ठिकाणी पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.