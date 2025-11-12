Imran Hashmi: इमरान हाशमीचा ठाकरे गटात प्रवेश! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना झटका, मिरा भाईंदरवर लक्ष!

मिरा भाईंदरमधील अजित पवार गटाचे नेते इमरान हाशमी, आनंद सिंग आणि भाजपच्या स्वप्नाली म्हात्रे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांचे पक्षात हार्दिक स्वागत केले. ह्या प्रसंगी शिवसेना नेते राजन विचारे, जिल्हाप्रमुख प्रभाकर म्हात्रे, जिल्हासंघटक नीलम ढवण, जिल्हा समन्वयक मनोज मयेकर तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..उद्धव ठाकरे यांचे ठाम उद्गारहाच धडाका कायम ठेवत, शिंदे गटातील बीड जिल्ह्याचे जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांनीही मातोश्री येथे शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश केला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी कुंडलिक खांडेंच्या हाती स्वतः शिवबंधन बांधले. "ही लढाई केवळ शिवसेनेपुरती मर्यादित नाही, तर मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी आहे," असे ठाम उद्गार उद्धव ठाकरे यांनी काढले..इमरान हाशमी अजित पवार गटातील प्रभावशाली नेतेमिरा भाईंदरमधून आलेले हे नवे सैनिक ठाकरे गटाला बळ देणारे ठरतील. इमरान हाशमी हे अजित पवार गटातील प्रभावशाली नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यासोबत आनंद सिंग आणि स्वप्नाली म्हात्रे यांचा प्रवेश हा भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात खिंडार पाडणारा ठरला आहे. मागील काही महिन्यांत ठाकरे गटाने अनेक स्थानिक नेत्यांना आपल्या झेंड्याखाली आणले आहे. हा प्रवेश त्याच यशस्वी धोरणाचा भाग आहे..Uddhav Thackeray: शेती, संसार उद्ध्वस्त; पण मदतीची दमडीही नाही, ताडबोरगावात शेतकऱ्यांनी मांडली उद्धव ठाकरेंसमोर व्यथा.बीडमधून कुंडलिक खांडे यांचा प्रवेशही महत्त्वपूर्णबीडमधून कुंडलिक खांडे यांचा प्रवेशही महत्त्वपूर्ण आहे. शिंदे गटातील ते प्रमुख चेहरे होते. त्यांच्या जाण्याने शिंदे गटाला धक्का बसला आहे. मराठवाड्यात ठाकरे गटाची पकड मजबूत होत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी प्रवेशप्रसंगी मराठी अस्मिता आणि महाराष्ट्राच्या हिताचा मुद्दा अधोरेखित केला. "महाराष्ट्राच्या मातीशी प्रतारणा करणाऱ्यांना धडा शिकवू," असा इशारा त्यांनी दिला..ठाकरे गटाची ताकद वाढेलह्या प्रवेशांमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये ठाकरे गटाची ताकद वाढेल. मिरा भाईंदर आणि बीड हे दोन्ही भाग राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेला बळकटी देण्यासाठी हे प्रवेश उपयुक्त ठरतील, असा दावा करण्यात येत आहे. .ठाकरे गटाच्या ह्या रणनीतीने महाविकास आघाडीला मजबुती मिळत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वाराज्य संस्थेची लढाई आता अधिक तीव्र होणार आहे..Uddhav Thackeray : राज्यात सत्तेसाठी साठमारी; सगळेच एकमेकांना गिळायला बसले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.