मुंबई

Imran Hashmi: इमरान हाशमीचा ठाकरे गटात प्रवेश! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना झटका, मिरा भाईंदरवर लक्ष!

Imran Hashmi joins Uddhav Thackeray’s Shiv Sena : इमरान हाशमीचा ठाकरे गटात प्रवेश; उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी कलाटणी
uddhav thackeray

uddhav thackeray

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मिरा भाईंदरमधील अजित पवार गटाचे नेते इमरान हाशमी, आनंद सिंग आणि भाजपच्या स्वप्नाली म्हात्रे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांचे पक्षात हार्दिक स्वागत केले. ह्या प्रसंगी शिवसेना नेते राजन विचारे, जिल्हाप्रमुख प्रभाकर म्हात्रे, जिल्हासंघटक नीलम ढवण, जिल्हा समन्वयक मनोज मयेकर तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com