Mumbai News: अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रभाग आरक्षित करा, सरकारकडे मागणी

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत अनुसूचित जातींसाठी १५ प्रभाग आरक्षित करण्यात येणार आहेत. या जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात तुटपुंज्या असून, त्यात वाढ करून त्या २९ पर्यंत वाढवाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..गेल्या काही वर्षांत अनुसूचित जातींची लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे आरक्षित प्रभागांची संख्या वाढवून ती २९ करावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केंद्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोग, राज्य सरकारकडे यापूर्वी केली आहे. किती जागा आरक्षित राहतील, याची प्राथमिक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार १५ प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी आणि दोन प्रभाग अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित ठेवण्याची शक्यता आहे. मात्र या जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपूऱ्या असून, त्यात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे..Mumbai News: बालगुन्हेगारीचा आलेख खाली! नागपूर, पुण्यापेक्षा सर्वाधिक लोकसंख्येच्या मुंबईत प्रमाण कमी .अनुसूचित जातींसाठीच्या १३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागाही आरक्षित झाल्या पाहिजेत. ५० टक्के खुल्या प्रवर्गात किती लाभ झाला, याचेही मूल्यमापन व्हायला हवे.- अर्जुन डांगळे, ज्येष्ठ साहित्यिक.अनुसूचित जातींसाठी १५ जागा या तुटपुंज्या आहेत. १३ टक्के प्रमाणे जागा आरक्षित व्हाव्यात. मुंबईत जागा वाढवण्याची मागणी आम्ही माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. - कचरू यादव, अनुसूचित जाती विभाग, मुंबई काँग्रेस.मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात येणाऱ्या १५ जागा अपुऱ्या आहेत. त्यात वाढ करून २९ पर्यंत वाढवाव्यात. त्याबाबत राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. याच मागणीसाठी १० ऑक्टोबरला आम्ही केंद्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे जाणार आहोत.- विजय (भाई) गिरकर, भाजपा नेते, माजी मंत्री.