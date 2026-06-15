MP Naresh Mhaske : नवी मुंबईत तर 'नाईक जनता पार्टी' चालते; खासदार नरेश म्हस्के यांची टीका

ठाणे - नवी मुंबईमध्ये 'हम करे सो कायदा' अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 'ते पक्षालाही मानत नाहीत, नेतृत्वालाही मानत नाहीत. त्यांचा इतिहासही तसाच राहिला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत भारतीय जनता पक्ष नाही, तर 'नाईक जनता पार्टी' चालते, अशी घणाघाती टीका ठाणे लोकसभा खासदार नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्यावर केली..नवी मुंबईतील एका शासकीय कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेतून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरून महायुतीतच नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री गणेश नाईक यांचा समाचार घेतला. मंदा म्हात्रे यांनाही त्यांनी कधी मान दिला नाही. पक्ष संघटनेपेक्षा स्वतःचा निर्णय अंतिम मानण्याची त्यांची पद्धत आहे, असा आरोप देखील म्हस्के यांनी केला..निमंत्रण पत्रिकेतील वादावर बोलताना म्हस्के यांनी दावा केला की, कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या कच्च्या पत्रिकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव समाविष्ट होते. मात्र नंतर ते जाणीवपूर्वक काढून टाकण्यात आले."मी स्वतः आयुक्तांशी चर्चा केली. कच्च्या पत्रिकेत शिंदे साहेबांचे नाव होते. महापौर आणि गणेश नाईक यांनी मिळून ते वगळले.हे केवळ राजकारण असून मित्रपक्षाचा अपमान आहे, असा आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय योगदानाचाही उल्लेख केला. "कॅथलॅब, डायलिसिस सेंटरसारख्या अनेक महत्त्वाच्या सुविधा उभारण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच या योजना प्रत्यक्षात आल्या..आचारसंहितेमुळे उद्घाटन लांबले म्हणून आता इतरांनी त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. "एखाद्याची रेष पुसून स्वतःची रेष मोठी करता येत नाही. त्यासाठी स्वतः काम करावे लागते. एकनाथ शिंदे हे नाव महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आहे. कोणीही कितीही प्रयत्न केले तरी ते नाव पुसू शकणार नाही," असे म्हस्के यांनी ठामपणे सांगितले..दरम्यान, राहुल गांधी यांना विरोधकांकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे केले जात असल्याबाबत विचारले असता म्हस्के यांनी मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. "राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करणे ही आमच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा एनडीएची सत्ता आणण्याची लढाई अधिक सोपी होईल,' असा टोला त्यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.