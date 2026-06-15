मुंबई

MP Naresh Mhaske : नवी मुंबईत तर 'नाईक जनता पार्टी' चालते; खासदार नरेश म्हस्के यांची टीका

नवी मुंबईतील एका शासकीय कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेतून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरून महायुतीतच नव्या वादाला फुटले तोंड.
MP Naresh Mhaske

MP Naresh Mhaske

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे - नवी मुंबईमध्ये 'हम करे सो कायदा' अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 'ते पक्षालाही मानत नाहीत, नेतृत्वालाही मानत नाहीत. त्यांचा इतिहासही तसाच राहिला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत भारतीय जनता पक्ष नाही, तर 'नाईक जनता पार्टी' चालते, अशी घणाघाती टीका ठाणे लोकसभा खासदार नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्यावर केली.

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