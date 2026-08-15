World Record Tiranga Rally: डोंबिवलीत तिरंग्याचा विश्वविक्रमी डौल, ३५ हजार चौरस फुटांच्या ध्वजासह भव्य रॅली

डोंबिवली : स्वातंत्र्य दिनानिमित्त डोंबिवलीत शनिवारी देशप्रेम आणि सामाजिक एकतेचा उत्साहपूर्ण प्रत्यय आला. डॉ. श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन आणि डोंबिवलीतील १०० हून अधिक सामाजिक संस्थांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य तिरंगा रॅलीत सुमारे ३५ हजार चौरस फुटांचा विशाल तिरंगा हजारो नागरिकांनी हातात घेऊन मार्गक्रमण केले. सुमारे १० हजारांहून अधिक विद्यार्थी व नागरिकांच्या सहभागातून झालेल्या या उपक्रमाची वर्ल्ड रेकॉर्ड्स इंडिया , आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स यांच्या माध्यमातून अधिकृत नोंद प्रक्रिया करण्यात आली..‘तिरंगा हाती घेऊया, विश्वविक्रम घडवूया’ या संकल्पनेतून आयोजित रॅलीला मुसळधार पावसातही डोंबिवलीकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. डोंबिवली पूर्वेकडील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (घरडा सर्कल) येथील हुतात्मा कॅप्टन विनयकुमार सचान स्मारकाला अभिवादन करून रॅलीला सुरुवात झाली. लोकमान्य टिळक पुतळा, चार रस्ता, नेरुरकर पथमार्गे दत्तनगर चौकाच्या दिशेने रॅली मार्गस्थ झाली. विशाल तिरंगा, देशभक्तीपर घोषणा आणि गीतांमुळे संपूर्ण परिसर राष्ट्रभक्तीच्या वातावरणाने भारून गेला..Mumbai Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर मस्ती नडली, एकाचा मृत्यू दोघे गंभीर; दुचाकी अपघाताचा भीषण VIDEO.यावेळी महापौर हर्षाली थवील चौधरी, आमदार राजेश मोरे, आयुक्त अभिनव गोयल यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. रॅलीचा समारोप दत्तनगर येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर उद्यान परिसरातील १५० फूट उंच राष्ट्रध्वज स्तंभाजवळ झाला. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले..या रॅलीमध्ये ५० हून अधिक शाळांमधील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, १०० हून अधिक सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, माजी सैनिक, स्काऊट-गाईड, एनसीसी आणि एनएसएसचे कॅडेट तसेच साहित्य, कला, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले. विविध क्षेत्रांतील सुमारे २५ हजार नागरिकांनीही या सोहळ्याला उपस्थिती लावली..मुसळधार पावसातही नागरिकांचा उत्साह कायम राहिल्याबद्दल डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सहभागी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे आभार मानले. तिरंगा हा केवळ राष्ट्रध्वज नसून देशाची एकता, अखंडता, त्याग आणि अभिमानाचे प्रतीक आहे. एका विशाल तिरंग्याखाली हजारो नागरिकांचे एकत्र येणे ही डोंबिवलीच्या सामाजिक एकतेची ताकद असल्याचे त्यांनी सांगितले..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .देशाच्या विकासात युवकांची भूमिका महत्त्वाची असून, नव्या पिढीने आपल्या ज्ञानाचा आणि सामर्थ्याचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी करावा, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘हर घर तिरंगा’ संकल्पनेतून या उपक्रमाला प्रेरणा मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले..या रॅलीत विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, आमदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारीही सहभागी झाले. त्यामुळे पक्षीय भेद बाजूला ठेवून राष्ट्रध्वजाच्या सन्मानासाठी सर्वजण एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. ३५ हजार चौरस फुटांचा विशाल तिरंगा, हजारो नागरिकांचा सहभाग आणि विक्रमाच्या अधिकृत नोंद प्रक्रियेमुळे डोंबिवलीतील हा सोहळा कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या इतिहासातील अविस्मरणीय क्षण ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.