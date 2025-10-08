Navi Mumbai: नवी मुंबईत स्वतंत्र पोलीस ठाण्याला मंजुरी, कुठे आणि का? जाणून घ्या...

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वतंत्र पोलीस ठाणे स्थापन होणार आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी मंजुरी दिली असून विविध संवर्गातील १०८ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. .जुलै महिन्यामध्ये नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची पुनर्चना करण्यात आली आहे. या पुनर्चनेत परिमंडळ-१ (वाशी) व परिमंडळ-२ (पनवेल) यांच्या पुनर्रचनेतून नवे तिसरे परिमंडळ-२ (बेलापूर) स्थापन करण्यात आले आहे. तर विमानतळ आणि त्याच्या आजुबाजुच्या परिसराची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलीस ठाणे प्रस्तावित करण्यात आले होते..कफ सिरपवर औषध कंपनी किती पैसे कमावते? मेडिकलच्या मालकाला किती नफा होतो?.त्यानुसार सोमवारी राज्याच्या गृह विभागाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याला मंजुरी दिली आहे. त्याबाबतचा जीआर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या नवीन पोलिस ठाण्यामुळे पनवेल, उलवे, नव्याने स्थापन होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्द निश्चितीचा प्रस्ताव नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडून लवकरच शासनास सादर करण्यात येणार आहे..१०८ पदांचा समावेशनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पोलीस ठाण्यासाठी दोन पोलीस निरीक्षक, ३ सहायक पोलिस निरीक्षक, ६ पोलीस उप निरीक्षक, ६ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, २७ पोलीस हवालदार, ४२ पोलीस शिपाई, १९ महिला पोलीस शिपाई, ३ चालक पोलीस शिपाई अशा १०८ पदांचा समावेश आहे..Navi Mumbai Airport: विमानतळाचे स्वप्न साकार! पुनर्वसन, पर्यावरणविषयक अडचणींवर सिडकोची मात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.