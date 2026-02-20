Mumbai: मुंबई लोकल प्रवाशांना दिलासा! पहिली पूर्ण बनावटीची १५ डब्यांची लोकल दाखल; कोणत्या मार्गावर किती प्रवाशांना घेऊन धावणार?

मुंबई : चेन्नई येथील भारतीय रेल्वेच्या इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये पहिल्यांदाच एक विशेष ईएमयू ट्रेन बांधण्यात आली आहे. ही ट्रेन मुंबई लोकल ट्रेनमधील वाढत्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करेल. इतर मानक ईएमयूपेक्षा ही ट्रेन अंदाजे १,५०० जास्त प्रवासी वाहून नेईल. आतापर्यंत बांधलेली ही एकमेव ईएमयू आहे. भविष्यात अशा आणखी बारा गाड्या बांधल्या जातील..या ट्रेनमध्ये ७५५५ प्रवासी प्रवास करू शकतील अशी माहिती रेल्वेने दिली. ही १५ कोचची ईएमयू आहे. साधारणपणे ईएमयूमध्ये १२ कोच असतात. ज्यामध्ये ६०४५ प्रवासी प्रवास करू शकतात. परंतु रेल्वेने पहिल्यांदाच बनवलेल्या या विशेष ईएमयूमध्ये ७,५५५ लोक प्रवास करू शकतील. जरी, या ट्रेनमध्ये स्वयंचलित दरवाजे नसतील. परंतु ट्रेनची रचना अशा प्रकारे तयार करण्यात आली आहे की खूप गर्दी असली तरीही कोणालाही गुदमरल्यासारखे वाटणार नाही..Mumbai News: एकल मातेचे नाव, जात लावण्यास परवानगी; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.ट्रेन पूर्णपणे हवेशीर बनवण्यात आली आहे. जीएम यू सुब्बा राव यांनीही या पहिल्या प्रकारच्या ईएमयूबद्दल सदस्यांचे अभिनंदन केले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लवकरच मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये हे विशेष ईएमयू चालवले जाईल. शहरात आधीच मोठ्या प्रमाणात प्रवासी गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. अशा उच्च क्षमतेच्या ट्रेनमुळे अधिक प्रवाशांना सामावून घेण्यास मदत होईल. भविष्यात, मेट्रोप्रमाणेच स्वयंचलित गेट असलेले ईएमयू मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये तैनात केले जातील..या ट्रेन विकसित करण्याची योजना सुरू आहे, ज्यामध्ये ऑक्सिजन वापरावर देखील लक्ष केंद्रित केले जाईल. मुंबई लोकल ट्रेनसाठी अशा २३८ गाड्या बांधल्या जातील. येत्या काळात अशा प्रकारच्या आणखी १२ लोकल लवकरच पाठवण्यात येणार असल्याचे आयसीएफकडून सांगण्यात आले आहे. पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सध्या विरार-चर्चगेट मार्गावर १५ डब्यांच्या २११ फेऱ्या धावतात. .Mumbai: एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंचा मनसेला जोरदार धक्का; मुंबईच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट!.त्यापैकी विरार-अंधेरीदरम्यान ११२ फेऱ्या धिम्या मार्गावर चालतात. या फेऱ्या अंधेरीच्या पुढे वांद्रे स्टेशनपर्यंत विस्तारण्यासाठी विलेपार्ले, सांताक्रूझ, खार रोड आणि वांद्रे या चार स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याचे काम हाती घेतले आहे. प्लॅटफॉर्म वाढल्यानंतर विरार-वांद्रे धिम्या मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकल नियमितपणे चालवता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.