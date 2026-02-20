मुंबई

Mumbai: मुंबई लोकल प्रवाशांना दिलासा! पहिली पूर्ण बनावटीची १५ डब्यांची लोकल दाखल; कोणत्या मार्गावर किती प्रवाशांना घेऊन धावणार?

Mumbai Local Train News: पहिल्यांदाच, भारतीय रेल्वेने १५ डब्यांचे एक विशेष ईएमयू विकसित केले आहे, जे ७,५५५ प्रवासी वाहून नेऊ शकते. ते इतर ईएमयूपेक्षा अंदाजे १,५०० जास्त प्रवासी वाहून नेऊ शकते.
मुंबई : चेन्नई येथील भारतीय रेल्वेच्या इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये पहिल्यांदाच एक विशेष ईएमयू ट्रेन बांधण्यात आली आहे. ही ट्रेन मुंबई लोकल ट्रेनमधील वाढत्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करेल. इतर मानक ईएमयूपेक्षा ही ट्रेन अंदाजे १,५०० जास्त प्रवासी वाहून नेईल. आतापर्यंत बांधलेली ही एकमेव ईएमयू आहे. भविष्यात अशा आणखी बारा गाड्या बांधल्या जातील.

