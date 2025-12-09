मुंबई

Mumbai-Pune News: मुंबई–पुणे प्रवास आणखी जलद होणार! भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल बांधला; कुठे अन् कधीपासून सुरू होईल?

Missing Link Project Cable Stayed Bridge: एप्रिलपासून मुंबई–पुणे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. वांद्रे–वरळी सी लिंक विस्तारातून देशातील सर्वात उंच पूल आकार घेत आहे.
मुंबई : मुंबई ते पुणे हा प्रवास एप्रिल २०२६ पासून सध्याच्या वेळेपेक्षा २५ मिनिटे लवकर पूर्ण होईल. प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी, मिसिंग लिंक प्रकल्पांतर्गत दोन पर्वतांमध्ये देशातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल बांधला जात आहे. १८२ मीटर उंचीचा केबल पूल ९४% पूर्ण झाला आहे. सह्याद्री पर्वतरांगेत बांधल्या जाणाऱ्या या पुलाच्या बांधकामात जोरदार वारे, धुके आणि पाऊस हे मोठे आव्हान आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी एमएसआरडीसी प्रशासनाला वाऱ्याचा वेग कमी होण्याची आणि धुके दूर होण्याची दररोज वाट पहावी लागते.

