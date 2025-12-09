Mumbai-Pune News: मुंबई–पुणे प्रवास आणखी जलद होणार! भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल बांधला; कुठे अन् कधीपासून सुरू होईल?

मुंबई : मुंबई ते पुणे हा प्रवास एप्रिल २०२६ पासून सध्याच्या वेळेपेक्षा २५ मिनिटे लवकर पूर्ण होईल. प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी, मिसिंग लिंक प्रकल्पांतर्गत दोन पर्वतांमध्ये देशातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल बांधला जात आहे. १८२ मीटर उंचीचा केबल पूल ९४% पूर्ण झाला आहे. सह्याद्री पर्वतरांगेत बांधल्या जाणाऱ्या या पुलाच्या बांधकामात जोरदार वारे, धुके आणि पाऊस हे मोठे आव्हान आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी एमएसआरडीसी प्रशासनाला वाऱ्याचा वेग कमी होण्याची आणि धुके दूर होण्याची दररोज वाट पहावी लागते..महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) दोन पर्वतांमध्ये केबल-स्टेड पूल बांधत आहे, ज्यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील अंतर ६ किमीने कमी होईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, १८२ मीटर उंचीच्या या पुलामुळे वाहनांना एका पर्वतापासून दुसऱ्या पर्वतापर्यंत १३२ मीटर उंची ओलांडता येईल. या कमी झालेल्या अंतरामुळे वाहनचालकांना डोंगराभोवती फिरण्याची गरज राहणार नाही. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेचे खोपोली एक्झिट आणि सिंहगड इन्स्टिट्यूट दरम्यान सध्या १९ किमी अंतर आहे..Indigo Flight Service: प्रवाशांना रेल्वेचा आधार! ‘इंडिगो’ची उड्डाणे रद्द; २२ विशेष एक्स्प्रेस गाड्या.मिसिंग लिंकच्या बांधकामामुळे हे अंतर १३.३ किमीपर्यंत कमी होईल. या प्रकल्पात दोन बोगदे आणि दोन केबल पूल बांधण्यात येणार आहेत. १३.३३ किमी पैकी बोगदा ११ किमी लांब असेल आणि केबल पूल अंदाजे २ किमी लांब असेल. प्रत्येकी अंदाजे ८५० मीटर लांब आणि २६ मीटर रुंद असलेले हे दोन केबल पूल दोन टप्प्यात बांधले जात आहेत. एमएसआरडीसीच्या मते, बोगद्याचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे, तर केबल पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे..एमएसआरडीसीच्या मते, हा केबल-स्टेड पूल वांद्रे-वरळी सी लिंकपेक्षा अंदाजे ५५ मीटर उंच असेल. सी लिंकचा केबल-स्टेड पूल १२८ मीटर उंच आहे. अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मते, पुलाचे खांब उभारण्यासाठी चार १८२ मीटर टॉवर क्रेन वापरल्या जात आहेत. हा पूल वाऱ्याच्या वेगाला तोंड देण्यासाठी डिझाइन केला आहे. ज्यामुळे वाहने १०० किमी/ताशी वेगाने प्रवास करू शकतात. या डिझाइनने परदेशात चाचणी उत्तीर्ण केली आहे. पुलावरील उर्वरित काम पुढील वर्षी पूर्ण होईल..Mumbai News: वांद्रेतील कनेक्टिव्हिटी वाढणार! 'तो' स्कायवॉक लवकरच सुरू होणार; पादचाऱ्यांना मोठा दिलासा.हा पूल अशा ठिकाणी बांधला जात आहे जिथे सर्व काही हवामानावर अवलंबून असते. उंची आणि डोंगराळ प्रदेशामुळे, जोरदार वारे, पाऊस आणि धुके कामाच्या गतीला अडथळा आणतात. धुक्यामुळे काही मीटर देखील दिसणे अशक्य होते, ज्यामुळे कामगारांना काम सुरू करण्यापूर्वी धुके दूर होण्याची वाट पहावी लागते. पावसाळ्यातही, पावसाळ्यात, पावसामुळे काम जवळजवळ चार महिने थांबले होते. या आव्हानांमुळे पूल बांधकाम कामगारांसाठी पुरेशी सुरक्षितता सुनिश्चित करणे कठीण होते. या कारणांमुळे, प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.