मुंबई : विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची तिसरी बैठक मुंबईत नुकतीच पार पडली. या बैठकीत २८ पक्ष सहभागी झाले होते. यामध्ये तीन प्रस्ताव पारीत करण्यात आले. पण लोगोचं अनावरण, जागा वाटप याबाबत या बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही.

हा निर्णय पुढच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. पण ही पुढची बैठक कुठल्या शहरात होणार? हे सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केलं आहे. (INDIA Next Meeting will be held in Delhi Information given by NCP MP Supriya Sule)

दिल्लीत कधी होणार बैठक?

दिल्लीत पुढची बैठक होणार असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. पण ही बैठक कधी होणार याबाबत त्यांनी स्पष्टपणे काहीही सांगितलं नाही. "उलट तुम्हाला जेव्हा हवी असेल तेव्हा ही बैठक ठेऊ" अशा शब्दांत त्यांनी उत्तर देणं टाळलं. (Latest Marathi News)

पुढच्या बैठकीबाबत खर्गेंनी काय म्हटलं?

पुढील बैठक कुठे आणि कधी घेणार हे आम्ही ठरवू आणि सांगू. कुठे कुठे बैठक होईल? सार्वजनिक बैठका होतील? त्या कुठे होतील? त्याबाबत माहिती देऊ, असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मुंबईतल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलं.