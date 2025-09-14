Sanjay Raut: अजित पवारांवर टीका करताना संजय राऊतांची जीभ घसरली... नको ते बोलले... थेट पाकिस्तानशी उल्लेख

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरून भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यांनी राजकीय आणि क्रीडा क्षेत्रात खळबळ उडवली आहे. त्यांनी अजित पवारांना 'अर्धे पाकिस्तानी' संबोधत गंभीर आरोप केले, तसेच भारत-पाक सामन्याला परवानगी देणे हे भाजपचे 'राष्ट्रभक्तीचे ढोंग' असल्याचा दावा केला..भारत-पाक मॅच: राष्ट्रभक्तीचा ढोंग?संजय राऊत यांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. "भारत-पाक मॅचला परवानगी देणे ही भाजपची दिवाळखोरी आहे. त्यांचे राष्ट्रभक्तीचे ढोंग आता उघडे पडले आहे," असे राऊत म्हणाले. त्यांनी पुढे सवाल उपस्थित केला की, "भाजपचे पप्पा (अमित शहा) युद्ध थांबवू शकतात, पण भारत-पाक मॅच थांबवू शकत नाहीत का?" दिल्लीत आम आदमी पक्षानेही या सामन्याला विरोध दर्शवला आहे, तर माजी क्रिकेटपटूंनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.राऊत यांनी जय शहा यांच्यावरही निशाणा साधला. "दुबईत तिकिटे विकली जात नाहीत, पण जय शहा तिथे बसले आहेत. यात नक्कीच काही गँगलिंग होणार आहे," असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यांनी दावा केला की, या सामन्यात दीड लाख कोटींचे गैरव्यवहार होणार असून, यात गुजरातमधून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. "आजचा सामना फिक्सिंगचा भाग आहे आणि यात मनी लॉन्ड्रिंग होणार आहे," असेही राऊत म्हणाले..अजित पवारांवर खरमरीत टीकाअजित पवार यांनी खेळाकडे खेळाच्या दृष्टीकोनातून पाहावं, असं अजित पवार म्हणाले होते. तसेच मॅच पाहण्याबाबत देखील ते बोलले होते. यावर संजय राऊत म्हणाले, ते मूर्ख राजकारणी आहेत. ते अर्धे पाकिस्तानी आहेत. पाकड्या आहेत ते, जर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांची ही भाषा असेल. तर राष्ट्रभक्ताची भाषा नाही. कळलं अजित पवार? जे २६ लोक गेले, त्यांच्यात तुमच्या घरातील कोणी असत तर तुम्ही असं बोलला नसता..Sanjay Raut : नाशिक दत्तक घेतले मग समस्या का सुटत नाहीत? संजय राऊतांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल.एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीकास्त्रमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही राऊत यांनी टीका केली. "शिंदे यांच्यासोबत असणारे सर्व चु*** लोक आहेत. जे या मॅचचे समर्थन करतात, त्यांना 'भारत माता की जय' बोलण्याचा अधिकार नाही," असे ते म्हणाले. राऊत यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख करत म्हटले की, "बाळासाहेब असते तर हा सामना कधीच खेळू दिला नसता.".क्रिकेटपटूंवर दबाव?राऊत यांनी असा दावा केला की, भारतीय क्रिकेटपटूंना हा सामना खेळायचा नाही, परंतु जय शहा यांचा दबाव त्यांच्यावर आहे. "खेळाडूंनी विरोध केला असता, तर जय शहा आणि अमित शहा त्यांना फासावर चढवणार होते का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी सरकारवरही निशाणा साधत म्हटले, "ही निर्लज्ज सरकार आहे. त्यांना हिंदुत्वाचा उल्लेख करायलाही लाज वाटायला हवी.".सामन्यावरून राजकीय वाद पेटलासंजय राऊत यांच्या या वक्तव्यांनी राजकीय वातावरण तापले आहे. भारत-पाक क्रिकेट सामन्यावरून आधीच वाद सुरू असताना, राऊत यांच्या आरोपांनी याला नवे वळण मिळाले आहे. सामन्याच्या आयोजनावरून आणि त्यात कथित गैरव्यवहारांवरून चर्चा तीव्र झाली आहे. येत्या काही दिवसांत यावरून आणखी राजकीय प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे..Sanjay Raut : आरक्षणावरून राज्यात अराजक; मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.