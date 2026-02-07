भारतीय तटरक्षक दलाची धाडसी कारवाई! मध्य समुद्रात आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश

मुंबई : भारतीय तटरक्षक दलाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या तेल तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश करत अरबी समुद्रात धाडसी कारवाई केली. संघर्षग्रस्त देशांतून स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणात तेल व तेलजन्य माल समुद्री मार्गाने आणला जात होता. त्यानंतर हा माल आंतरराष्ट्रीय पाण्यात, मध्य समुद्रातच मोटर टँकर्सना गुप्तपणे ट्रान्सफर केला जात होता. या बेकायदा व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नफा कमावण्याचा रॅकेटचा डाव होता. तटरक्षक दलाच्या अचूक गुप्त माहिती, तांत्रिक देखरेख आणि समुद्री कारवाईमुळे हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस येत तस्करीची साखळी उध्वस्त करण्यात आली..तटरक्षक दलाने ५ फेब्रुवारी रोजी मुंबई किनाऱ्यापासून सुमारे १०० नॉटिकल मैलांवर संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या तीन जहाजांना अडवले. विशेष पथकांनी जहाजांवर चढाई करून सखोल झडती घेतली. इलेक्ट्रॉनिक डेटा, नेव्हिगेशन रेकॉर्ड, कागदपत्रांची पडताळणी तसेच खलाशांची चौकशी करण्यात आली. या तपासातून तस्करीची साखळी, व्यवहारांची पद्धत आणि गुन्हेगारांचा मोडस ऑपरेंडी उघडकीस आला..Mumbai: रुग्णाच्या नाश्त्यात उंदराची विष्ठा! तक्रारीनंतरही कारवाई नाही; पालिकेच्या रुग्णालयात संतापजनक प्रकार.तटरक्षक दलाच्या प्रगत तांत्रिक देखरेख प्रणालीने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) संशयास्पद हालचाल करणारे एक मोटर टँकर आधी हेरले होते. त्यानंतर डिजिटल डेटा विश्लेषण, सॅटेलाइट ट्रॅकिंग आणि हालचालींच्या पॅटर्नचा अभ्यास करून त्या जहाजाच्या संपर्कात येणारी आणखी दोन जहाजे ओळखण्यात आली. ही जहाजे मध्य समुद्रात बेकायदा तेल हस्तांतरण करत असल्याचे निष्पन्न झाले. या व्यवहारांमुळे भारतासह इतर किनारी देशांचे मोठ्या प्रमाणात महसुली नुकसान होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..ओळख लपविण्याचा डाव कारवाईदरम्यान तिन्ही जहाजे वारंवार आपली ओळख, नोंदणी तपशील व ध्वज बदलत असल्याचे समोर आले. कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांपासून बचाव करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जात असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. प्राथमिक चौकशीत जहाजमालक परदेशात असल्याची माहिती मिळाली असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपास वाढवला जाण्याची शक्यता आहे..फॉरेन्सिक तपासणी होणारअडवलेली जहाजे पुढील चौकशीसाठी मुंबईकडे आणली जाण्याची शक्यता असून त्यांना सीमाशुल्क विभाग व इतर संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या ताब्यात दिले जाणार आहे. जहाजांवरील माल, कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणांची सखोल फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा खोळंबा होणार! सर्व रेल्वे मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; पाहा वेळापत्रक.डिजिटल देखरेख, डेटा विश्लेषण आणि समुद्रातील वाढती गस्त याच्या बळावर तटरक्षक दलाने केलेली ही कारवाई भारताच्या सागरी सुरक्षाक्षमतेचे तसेच बेकायदा समुद्री व्यापाराविरुद्धच्या भूमिकेचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर देणारी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.