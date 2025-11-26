मुंबई

Constitution Day: संविधान दिन विशेष मूळ संविधानाची प्रत, दुर्मिळ ग्रंथ, बाबासाहेबांच्या नोट्स ‘सिद्धार्थ’ने जपल्या खाणाखुणा

The Original Copy of the Indian Constitution Preserved: दक्षिण मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात भारतीय संविधानाची मूळ प्रत, कच्चा मसुदा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दुर्मिळ नोट्स जपून ठेवण्यात आल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मयूर फडके

मुंबई : स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये प्रस्थापित करणारे भारतीय संविधान स्वीकारले तो २६ नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय संविधान निर्मिती प्रक्रियेच्या खाणाखुणा समजून घ्यायच्या असतील, तर दक्षिण मुंबईतील फोर्टच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाला आवर्जून भेट द्यायला हवी.

