Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश

मुंबई : मुंबईच्या नेवी नगर परिसरात नौदल सैनिकासह त्याची पत्नी आणि दोन चिमुकल्यांचे मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. नौदल सैनिकाचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला तर पत्नीसह चिमुकल्यांची हत्या करण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. सैनिकाने पत्नीसह मुलांना विष दिल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती असी की, नौदल सैनिकाचा मृत्यू गळफास घेतल्यानं झाला आहे., तर त्याची पत्नी आणि दोन मुलांचा मृत्यू विष प्राशन केल्यानं झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दोन्ही मुलांचे वय २ महिने आणि ३ वर्षे असल्याचे समजते. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत..Raigad News: महाड MIDCमध्ये पुन्हा गॅसगळती, एका कामगाराचा मृत्यू, ८ जण जखमी.शवविच्छेदन अहवालातून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांसह नौदलाचे अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. नौदल अधिकारीही या घटनेचा तपास करत आहेत. आत्महत्येचं कारण काय, कुटुंबाने इतकं मोठं पाऊल का उचललं या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत..पोलिसांकडून कडक तपास सुरूमुंबईतील नेवी नगर परिसरात नौदल सैनिकासह त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या मृतदेह आढळल्या प्रकरणी पोलिसांनी कडक तपास सुरू केला आहे. तपासाचा भाग म्हणून पोलीस नातेवाईक शेजारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींची चौकशी करत आहेत. सध्या घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यात आले असून घटनेपूर्वी घरात काय घडले होते, याचा तपास अधिकारी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.