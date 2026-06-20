मुंबई

Indigenously Built Warship : भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात तीन स्वदेशी युद्धनौकांची भर; उद्या कोलकात्यात समारंभ

‘दूनागिरी’, ‘संशोधक’ आणि ‘अग्रय’मुळे समुद्रातील भारताची ताकद आणखी वाढणार.
Indigenously Built Warship

Indigenously Built Warship

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात रविवारी आणखी मोठी भर पडणार आहे. देशातच विकसित आणि बांधण्यात आलेल्या ‘दूनागिरी’, ‘संशोधक’ आणि ‘अग्रय’ या तीन अत्याधुनिक युद्धनौकांचा २१ जून रोजी कोलकाता येथे भारतीय नौदलात औपचारिक समावेश करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणारा हा सोहळा ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

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