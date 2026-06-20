Indigenously Built Warship : भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात तीन स्वदेशी युद्धनौकांची भर; उद्या कोलकात्यात समारंभ

मुंबई - भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात रविवारी आणखी मोठी भर पडणार आहे. देशातच विकसित आणि बांधण्यात आलेल्या ‘दूनागिरी’, ‘संशोधक’ आणि ‘अग्रय’ या तीन अत्याधुनिक युद्धनौकांचा २१ जून रोजी कोलकाता येथे भारतीय नौदलात औपचारिक समावेश करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणारा हा सोहळा ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..भारतीय नौदलाच्या वॉरशिप डिझाइन ब्युरोने या तिन्ही जहाजांची रचना केली असून, कोलकात्यातील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (जीआरएसई) या शिपयार्डमध्ये त्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. समुद्री युद्ध, सागरी सर्वेक्षण आणि पाणबुडीविरोधी मोहिमांसाठी ही जहाजे भारतीय नौदलाची क्षमता अधिक भक्कम करणार आहेत..‘दूनागिरी’ ठरणार समुद्रातील बळप्रोजेक्ट-१७ए अंतर्गत बांधण्यात आलेली ‘दूनागिरी’ ही पाचवी स्टेल्थ फ्रिगेट आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, अत्याधुनिक सेन्सर आणि हवाई संरक्षण प्रणालींनी सज्ज असलेली ही युद्धनौका समुद्रातील लढाऊ कारवायांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलाची मारक क्षमता अधिक मजबूत होणार आहे..‘संशोधक’कडून सागरी सर्वेक्षणाला गती‘संशोधक’ हे मोठ्या क्षमतेचे चौथे सर्वेक्षण जहाज असून, किनारी भागासह खोल समुद्रातील हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षणासाठी ते विकसित करण्यात आले आहे. आधुनिक सर्वेक्षण प्रणालींच्या मदतीने समुद्रातील भूगर्भीय व वैज्ञानिक माहिती संकलित करण्याची क्षमता या जहाजात आहे..पाणबुड्यांसाठी ‘अग्रय’ ठरणार आव्हानअरनाला वर्गातील ‘अग्रय’ हे चौथे अँटी-सबमरीन वॉरफेअर जहाज असून, हलके टॉर्पेडो, स्वदेशी रॉकेट लाँचर आणि अत्याधुनिक सोनार प्रणालींनी ते सज्ज आहे. उथळ समुद्रात शत्रूच्या पाणबुड्यांचा शोध घेणे आणि त्यांचा मुकाबला करणे, अशी क्षमता या जहाजात आहे.या तिन्ही युद्धनौकांमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी घटकांचा वापर करण्यात आला असून, त्यांच्या उभारणीत २०० हून अधिक एमएसएमई उद्योगांचा सहभाग आहे. त्यामुळे देशाच्या सागरी सुरक्षेसह ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानालाही नवे बळ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.