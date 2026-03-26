मोठी बातमी; डिजिटल युगात महिलांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्रात कडक कायदा मंजूर! गुन्हेगारांसाठी कडक नियम लागू

Shakti Act In Maharashtra : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत सादर केलेले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. महिलांची सुरक्षा अधिक बळकट करणे, आणि विशेषतः या डिजिटल युगात वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकाद्वारे, सरकारने कायद्याच्या कलम ७२ आणि ७५ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत..या बदलांनुसार, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची ओळख उघड करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाईल. यामुळे पीडितांची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा यांचे रक्षण सुनिश्चित होईल. नवीन कायद्यानुसार, ऑनलाइन लैंगिक छळाचाही गंभीर गुन्हा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर महिलांचा छळ करणाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे..डिजिटल गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या सुधारणांच्या माध्यमातून, महिलांचे सन्मान आणि सुरक्षा यांना कायदेशीरदृष्ट्या अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. महिलांविरुद्ध घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये यामुळे घट होईल आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रियाही अधिक वेगवान होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे..या डिजिटल युगात, गुन्हेगारीच्या नवनवीन पद्धती समोर येत आहेत. या बाबीचा विचार करून, काळाशी सुसंगत राहण्यासाठी सरकारने 'भारतीय दंड संहिते'मध्ये (Indian Penal Code) सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. राज्यात महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे पाऊल, एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून मानले जाते. हा कायदा काटेकोरपणे अंमलात आणला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..नजीकच्या काळात, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर विशेष मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली जातील; जेणेकरून महिलांना खरोखरच संरक्षण मिळू शकेल. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान, प्रशासकीय स्तरावर अनेक महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या; ज्यामध्ये विभागस्तरीय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यास मदत होईल आणि पीडितांना त्वरित न्याय मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे.