Gen-Z Post Office: मुंबईत पहिले जेन-झी पोस्ट ऑफिस! विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होणार, काय आहेत सुविधा?

मुंबई : भारतीय टपाल विभाग मुंबईतील पहिले जेन-झी पोस्ट ऑफिस आयआयटी मुंबई येथे सुरू करणार असून, त्याचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. १८) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. हा उपक्रम टपाल विभागाच्या आधुनिकीकरण आणि युवा पिढीशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे..भारतीय टपाल सेवेच्या परिवर्तनकारी दृष्टिकोनाशी अनुरूप असलेले हे जेन-झी टपाल कार्यालय विशेषतः तरुण, विद्यार्थी आणि डिजिटल युगातील लोकांसाठी तयार केलेल्या टपाल सेवांसाठी एक नवीन नवा अनुभव असणार आहे. दिल्ली, केरळ, गुजरात, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्ये अशाच प्रकारच्या टपाल कार्यालयांच्या यशस्वी प्रारंभानंतर, मुंबईतील हा आरंभ या नवोन्मेषी उपक्रमाचा देशभरात विस्तार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे..महाराष्ट्र आणि गोवा परिमंडळाचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह आणि भारतीय टपाल सेवेच्या (मुंबई विभाग) टपाल सेवा संचालक केया अरोरा यांच्या हस्ते, आयआयटी मुंबईच्या कुलसचिवांच्या सन्माननीय उपस्थितीत, तसेच भारतीय टपाल सेवेचे अधिकारी व कर्मचारी आणि आयआयटी मुंबईतील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा होईल..प्रमुख वैशिष्ट्येमोफत वायफाय सुविधाकॅफेटेरिया-शैलीतील बैठक व्यवस्था व एक छोटे वाचनालयसमर्पित संगीत कक्षनिवडक टपाल तिकीट संग्रह संबंधित पूरक वस्तूसेवांबद्दल जागरूकतेसाठी 'पार्सल ज्ञान पोस्ट'पूर्णपणे डिजिटल, क्यूआर-आधारित सेवा वितरणआधार नोंदणी आणि अद्ययावत करण्याची सुविधाटपाल कार्यालय बचत बँक योजनेचे मूल्यांकन आणि मार्गदर्शन.विद्यार्थ्यांसाठी सवलतीस्पीड पोस्ट सेवांवर १० टक्के सवलतमोठ्या प्रमाणात पार्सल पाठवणाऱ्या ग्राहकांसाठी पाच टक्के सवलत.