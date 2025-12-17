मुंबई

Gen-Z Post Office: मुंबईत पहिले जेन-झी पोस्ट ऑफिस! विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होणार, काय आहेत सुविधा?

Mumbai First Gen-Z post office: डिजिटल युगातील लोकांसाठी मुंबईतील पहिले जेन-झी पोस्ट ऑफिस सुरू होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सवलती देण्यात येणार आहेत.
Gen Z Post Office

Gen Z Post Office

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : भारतीय टपाल विभाग मुंबईतील पहिले जेन-झी पोस्ट ऑफिस आयआयटी मुंबई येथे सुरू करणार असून, त्याचे उद्‍घाटन गुरुवारी (ता. १८) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. हा उपक्रम टपाल विभागाच्या आधुनिकीकरण आणि युवा पिढीशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
post office

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com