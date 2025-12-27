Indian Railway: सण-उत्सवात रेल्वेचा मोठा हातभार; वर्षभरात ४३ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या!

मुंबई : महाकुंभ, होळी, उन्हाळी सुट्ट्या आणि छठ पूजेसारख्या वर्षभरातील प्रमुख प्रवासी हंगामात रेल्वे प्रवाशांची कोंडी टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने मोठ्या प्रमाणावर तयारी केली. २०२५ या वर्षात देशभरात ४३ हजारांहून अधिक विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्यात आल्या असून, या माध्यमातून कोट्यवधी प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्य स्थानकांपर्यंत सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचवण्यात आले आहे..रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यंदा विशेष गाड्यांचे नियोजन अधिक काटेकोर पद्धतीने करण्यात आले. प्रवाशांची वाढती संख्या, वेळेवर सेवा आणि गर्दी नियंत्रण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. १३ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत महाकुंभ यात्रेसाठी १७,३४० विशेष गाड्या चालवण्यात आल्या. लाखो भाविकांच्या प्रवासासाठी उभारलेली ही मोहीम रेल्वेच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या विशेष उपक्रमांपैकी एक ठरली. तर, होळी २०२५ दरम्यान (१ ते २२ मार्च) १,१४४ विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्यात आल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या जवळपास दुप्पट असून सणाच्या काळातील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली..Mumbai Crime: हिंदी बोलली म्हणून ६ वर्षाच्या चिमुकलीला संपवलं; आईचं निर्दयी कृत्य, पण तपासात वेगळंच सत्य समोर आलं.उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये, १ एप्रिल ते ३० जून २०२५ या कालावधीत, प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन १२,४१७ समर स्पेशल गाड्या चालवण्यात आल्या.तसेच छठ पूजा २०२५ साठी १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या काळात १२,३८३ विशेष रेल्वे फेऱ्या राबवण्यात आल्या. ही संख्या छठ पूजा २०२४ पेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे..अनुभवातून आलेली तयारीरेल्वे प्रशासनाच्या मते, २०२४ मधील सण-उत्सवांच्या काळातील अनुभवाच्या आधारे यंदाचे नियोजन अधिक प्रभावी ठरले. वाढत्या प्रवासी मागणीच्या काळातही रेल्वे सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न या आकडेवारीतून स्पष्ट होतो. सणासुदीच्या गर्दीतही प्रवाशांना वेळेवर आणि सुरक्षित प्रवास मिळावा, यासाठी भारतीय रेल्वेने केलेले नियोजन यंदा ठळकपणे दिसून आले..सण-उत्सवातील विशेष रेल्वे फेऱ्या(२०२४)आस्था स्पेशल (३० जानेवारी-११ मार्च) : ३२६ फेऱ्याहोळी स्पेशल (१२ मार्च-२ एप्रिल) : ६०४ फेऱ्यासमर स्पेशल (१ एप्रिल-३० जून) : १२,९१९ फेऱ्याछठ पूजा स्पेशल (१ ऑक्टोबर-३१ डिसेंबर) : ७,९९० फेऱ्या(२०२५)महाकुंभ स्पेशल (१३ जानेवारी-२८ फेब्रुवारी) : १७,३४० फेऱ्याहोळी स्पेशल (१-२२ मार्च) : १,१४४ फेऱ्यासमर स्पेशल (१ एप्रिल-३० जून) : १२,४१७ फेऱ्याछठ पूजा स्पेशल (१ ऑक्टोबर-३० नोव्हेंबर) : १२,३८३ फेऱ्या.BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची बीएमसी निवडणुकीत एन्ट्री? दोन्ही मुलींकडून वडिलांसोबत अर्ज दाखल; कोणत्या जागेवरून लढणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.