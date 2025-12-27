मुंबई

Indian Railway: सण-उत्सवात रेल्वेचा मोठा हातभार; वर्षभरात ४३ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या!

Special Train Service: वर्षभरातील महाकुंभ, होळी, उन्हाळी सुट्ट्या आणि छठ पूजेसारख्या सण-उत्सवात रेल्वेने तब्बल ४३ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या चालवल्या आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या दुप्पट आहे.
मुंबई : महाकुंभ, होळी, उन्हाळी सुट्ट्या आणि छठ पूजेसारख्या वर्षभरातील प्रमुख प्रवासी हंगामात रेल्वे प्रवाशांची कोंडी टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने मोठ्या प्रमाणावर तयारी केली. २०२५ या वर्षात देशभरात ४३ हजारांहून अधिक विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्यात आल्या असून, या माध्यमातून कोट्यवधी प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्य स्थानकांपर्यंत सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचवण्यात आले आहे.

