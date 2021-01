IND vs AUS: मायदेशी परतलेल्या टीम इंडियाला स्पेशल सूट

मुंबईः ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करुन टीम इंडिया मायदेशी परतली आहे. मुंबईत परतलेल्या खेळाडूंना क्वारंटाईनच्या नियमातून वगळण्यात आलं आहे. क्रिकेटर्संना विमानतळावर आरटीपीसीआर टेस्ट करुन घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी अध्यक्ष आणि एमसीए सदस्य शरद पवार यांच्या मध्यस्ती नंतर ऑस्ट्रेलियातून परत आलेल्या टीम इंडियाला क्वारंटाईनमधूनन सूट मिळाली आहे. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत फोन केल्याची माहिती समजतेय. त्यानंतर मुंबई महापालिकेला ऑस्ट्रेलियातून विजय मिळवून आलेल्या टीम इंडियाला मुंबई विमानतळावर क्वारंटाईन न करण्याचा निर्णय झाला.

Indian cricketers Ajinkya Rahane, Prithvi Shaw and Team India's coach Ravi Shastri arrive in Mumbai from Australia after winning the Border–Gavaskar Trophy. pic.twitter.com/TrMzrRdg4F

— ANI (@ANI) January 21, 2021