मुंबई

Mumbai Central Park: मुंबईत साकारणार देशातील पहिले ‘सेंट्रल पार्क', नागरिक-प्रशासन बैठकीत सादरीकरण

Mahalaxmi Race Course: मुंबईच्या हरित आणि शाश्वत विकासासाठी ‘सिटीझन डायलॉग’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या देशातील पहिले सेंट्रल पार्कचे सादरीकरण करण्यात आले.
Mahalaxmi Race Course Central Park

Mahalaxmi Race Course Central Park

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : दक्षिण मुंबईच्या हरित आणि शाश्वत विकासाला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने प्रियदर्शिनी पार्क येथे आयोजित ‘सिटीझन डायलॉग’ कार्यक्रमाला रहिवाशांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. वरळी ते कुलाबा परिसरातील ३५० हून अधिक नागरिक आणि विविध रहिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे उभारण्यात येणाऱ्या भारतातील पहिल्या ‘सेंट्रल पार्क’चे सादरीकरण करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
Eknath Shinde
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.