Navi Mumbai: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबई विमानतळावरून ६ शहरांसाठी इंडिगो उड्डाणे सुरू करणार, कोणत्या आणि कधीपासून?

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून २९ मार्चपासून सहा शहरांसाठी नियमित उड्डाणे सुरू होतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात अहमदाबाद, दीव, गोवा, राजकोट, बेळगाव आणि कोल्हापूर येथे उड्डाणे सुरू होतील. या फ्लाइट्ससाठी तिकिट बुकिंग अद्याप सुरू झालेले नाही. इंडिगोच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल अॅप आणि अधिकृत ट्रॅव्हल एजंट्सद्वारे प्रवाशांना तिकिटे उपलब्ध करून दिली जातील. नवी मुंबईहून उड्डाणांमध्ये वाढ ही इंडिगोच्या एटीआर नेटवर्क विस्तार धोरणाचा एक भाग आहे. कंपनीचे उद्दिष्ट प्रादेशिक पर्यटनाला चालना देणे, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि लहान शहरांपासून मोठ्या शहरांमध्ये प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद करणे आहे. एटीआर विमाने कमी अंतराच्या मार्गांसाठी आदर्श आहेत, ज्यामुळे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत होते. इंडिगोने अलीकडेच फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या उड्डाणांमध्ये बदलांची घोषणा केली. कारण वाइड-बॉडी विमाने चालवण्यात काही तांत्रिक आणि ऑपरेशनल आव्हाने होती. आता नवी मुंबई येथून सुरू होणाऱ्या नवीन प्रादेशिक उड्डाणांमुळे एअरलाइनचे नेटवर्क आणखी वाढेल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून या सहा शहरांसाठी थेट उड्डाणे सुरू केल्याने व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांना चालना मिळेल आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या हवाई वाहतुकीच्या मागणीची भरपाई करण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.