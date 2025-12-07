मुंबई

Indigo: इंडिगोचा ढिसाळ कारभार! विदेशी महिलेचा काउंटरवर चढून थयथयाट; व्हिडिओ व्हायरल

Indigo Passengers Viral Video: इंडिगोची अनेक उड्डाणे रद्द केल्यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. इंडिगोच्या व्यवस्थापनेबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.
Indigo Passengers Viral Video

Indigo Passengers Viral Video

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून इंडिगोची अनेक उड्डाणे रद्द केली जात आहेत. तसेच विमानतळावर प्रवाशांच्या बॅग बाबतही अनेक घोळ होत आहेत. यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होत असून प्रवासी इंडिगोच्या व्यवस्थापनेबद्दल संताप व्यक्त करत आहेत. याबाबत अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
video viral
Indigo Airline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com