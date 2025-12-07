Indigo: इंडिगोचा ढिसाळ कारभार! विदेशी महिलेचा काउंटरवर चढून थयथयाट; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून इंडिगोची अनेक उड्डाणे रद्द केली जात आहेत. तसेच विमानतळावर प्रवाशांच्या बॅग बाबतही अनेक घोळ होत आहेत. यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होत असून प्रवासी इंडिगोच्या व्यवस्थापनेबद्दल संताप व्यक्त करत आहेत. याबाबत अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगोच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाचा फटका प्रवाशांना शनिवारीही बसला. मुंबईत शनिवारी इंडिगोचे १४६ विमाने रद्द झाली. त्यामुळे विमानतळावर प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी, संताप आणि निराशेचे वातावरण होते. एका विदेशी महिलेने तर काउंटरवर चढून थयथयाट केला, तर एका प्रवाशाची बॅग मुंबईला आलीच नसल्याने त्याने प्रचंड गोंधळ घातला..Legislature Winter Session: हिवाळी अधिवेशन वादळी? अतिवृष्टी, आर्थिक स्थितीवरून विरोधक सरकारला घेरणार.इंडिगो विमानसेवेच्या गोंधळामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. एका प्रवाशाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. आम्ही तीन दिवसांपासून बंगळूरला अडकून पडलो होतो. खाण्याची-पिण्याची कसलीच सोय करण्यात आली नव्हती. अखेर आज आम्ही मुंबईत आलो; पण आमच्या बॅगा आलेल्याच नाहीत. आमच्या घराच्या चाव्या, पासपोर्ट त्या बॅगेत आहे. आता आम्ही काय करायचे, असे संताप त्याने व्यक्त केला..दरम्यान, दुसरीकडे एका विदेशी महिला इंडिगोच्या काउंटरवर चढून गैरसोयीबाबत आक्रोश व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांनी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बॅग मिळत नसल्याने तिने संताप व्यक्त केला..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.