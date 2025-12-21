Navi Mumbai: नवी मुंबई ते नागपूर विमानसेवा सुरू होणार; कधीपासून अन् तिकीट दर काय असणार? जाणून घ्या...

नवी मुंबई : नुकत्याच उद्घाटन झालेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाढती वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. नागपूर आणि नवी मुंबई दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. नवी मुंबई विमानतळावरून नागपूरला थेट उड्डाणे २५ डिसेंबरपासून सुरू होतील. .इंडिगो एअरलाइन्सने नाताळच्या दिवशी मुंबईहून नागपूरला नियमित उड्डाणे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागपूरहून नवी मुंबई मार्गे मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांना आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. नवी मुंबई विमानतळ जवळचे आणि अधिक सोयीस्कर होईल, विशेषतः मुंबईच्या उपनगरीय, नवी मुंबई आणि मध्य मुंबई भागातील प्रवाशांसाठी..Thane Politics: राजकारणात उलटफेर! काँग्रेस महाविकास आघाडीतून लढण्यास तयार पण...; ठेवली एकच अट.नागपूर ते नवी मुंबई थेट विमानसेवेचा सर्वाधिक फायदा विदर्भातील प्रवासी, व्यापारी, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांना होईल. नागपूर हे विदर्भाचे व्यावसायिक आणि शैक्षणिक केंद्र आहे. त्यामुळे मुंबईहून सुलभ हवाई संपर्क या प्रदेशाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरेल. या नवीन कनेक्टिव्हिटीमुळे विदर्भ आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमधील दळणवळण गतिमान होईल, व्यापार, पर्यटन वाढेल आणि रोजगार निर्मिती होईल अशी अपेक्षा आहे. इंडिगो एअरलाइन्सने या मार्गासाठी तिकीट बुकिंग सुरू केली आहे..ज्याचे सुरुवातीचे तिकीट दर ₹५,००० ते ₹८,००० पर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे. जलद आणि परवडणारी ही सेवा प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय होण्याची अपेक्षा आहे. नवी मुंबई विमानतळावरून सुरू होणारी ही पहिलीच मोठी देशांतर्गत विमानसेवा मानली जाते. याव्यतिरिक्त, इतर विमान कंपन्या लवकरच नागपूरसह अनेक शहरांसाठी उड्डाणे सुरू करू शकतात. अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..Eknath Shinde: पंतप्रधानांवर टीका करणे म्हणजे ‘सूर्यावर थुंकण्यासारखे’, एकनाथ शिंदेंचं वक्तव्य; नेमकं काय म्हणाले? .भविष्यात, नवी मुंबई विमानतळ देशातील प्रमुख शहरांना थेट उड्डाणे देण्याचा मार्ग मोकळा करेल आणि महाराष्ट्रातील एक नवीन हवाई वाहतूक केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन कनेक्टिव्हिटीमुळे विदर्भ-महाराष्ट्र दळणवळण सुलभ होईल आणि व्यापार, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीमध्ये मदत होईल. इंडिगोने या मार्गासाठी तिकिटे बुक करण्यास सुरुवात केली आहे आणि सुरुवातीचे भाडे सुमारे ५,००० ते ८,००० रुपये असण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.