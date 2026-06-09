Navi Mumbai: डेटा सेंटरसाठी २८२ कोटींची जमीन, महामुंबईतील सर्वात महागडा व्यवहार

सुजित गायकवाडनवी मुंबई : देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत असताना डेटा सेंटर उद्योगासाठी असलेल्या पायाभूत आवश्यक सुविधांची मागणीही विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील खैरणे औद्योगिक पट्ट्यात तब्बल २८२ कोटी रुपयांचा औद्योगिक जमीन खरेदी व्यवहार नोंदवला गेला असून, तो मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वात महागड्या व्यवहारांपैकी एक मानला जात आहे..देशातील आघाडीच्या डेटा सेंटर ऑपरेटर कंपनीने केलेली ही गुंतवणूक नवी मुंबईच्या उदयोन्मुख 'डेटा हब' म्हणून वाढत्या महत्त्वावर शिक्कामोर्तब करणारी ठरत आहे. हा खरेदी व्यवहार २२ मे रोजी अधिकृतपणे नोंदवला गेला असून, याकरिता २.५५ ते २.५६ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क सरकारी तिजोरीत जमा झाल्याचे समजते. ही मालमत्ता नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ट्रान्स-ठाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्रातील खैरणे (महापे जवळ) गावाजवळ आहे..ही मौल्यवान जागा मुंबईतील प्रिंटिंग, पब्लिशिंग आणि बुक डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीकडून खरेदी केल्याचे सूत्रांकडून समजले. खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण जमिनीचे क्षेत्रफळ १४ हजार चौरस मीटर अंदाजे ३.४८ एकर असून, त्यावर ६,८२८ चौरस मीटर अंदाजे ७३,४९६ चौरस फूट आकाराचे औद्योगिक बांधकाम आधीपासूनच उभे आहे. हा व्यवहार 'अभिहस्तांतरण विलेख' प्रक्रियेद्वारे पूर्ण करण्यात आला. डेटा सेंटर उद्योगासाठी नवी मुंबई, विशेषतः खैरणे, महापे आणि रबाळे हा पट्टा देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण कॉरिडॉर म्हणून विकसित झाला आहे..Dharavi Redevelopment: धारावीचा विकास सिंगापूर-हाँगकाँगच्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?.पायाभूत सुविधांमुळे आकर्षणसागरी केबल जोडणी : आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल लँडिंग स्टेशनच्या जवळ असल्याने जलद डेटा वहन आणि कमी लॅटन्सी.अखंडित वीजपुरवठा : उच्च क्षमतेची, २४ तास विश्वासार्ह वीज उपलब्ध.एमआयडीसीचे नियोजन : रस्ते, पाणी, सांडपाणी, डिजिटल सुविधांचे जाळेडेटा सेंटरसाठी अनुकूल वातावरण : अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे जागतिक तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर कंपन्यांची पसंती..आतापर्यंतचे विक्रमी व्यवहारअॅमेझॉन डेटा सर्व्हिसेस : अॅमेझॉनने लोढा डेव्हलपर्सकडून पलवा (ठाणे) येथे १०.६ एकर जमीन १२५.१३ कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येते. प्रतिएकर दर अंदाजे ११.८ कोटी असल्याचे बोलले जाते. खैरणेच्या तुलनेत हा दर खूपच कमी आहे.फायझर तुर्भे व्यवहार : फायझरने तुर्भे येथील ५४.८९ एकर लीजहोल्ड जमिनीचे हक्क विधी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला हस्तांतरित केल्याचे जाणकार सांगतात. प्रतिएकर दर अवघा ३.२४ कोटी ते ३.७७कोटीदरम्यान असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे..Badlapur Accident: मनसे पदाधिकाऱ्याला कारने उडवलं, घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.