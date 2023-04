मुंबई : राज्यातील विधवा महिलांच्या संबोधनासाठी गंगा भागीरथी हा शब्द वापरण्याची शिफारस महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयानं केली आहे. याबाबतचं पत्र व्हायरल झाल्यानंतर राज्यातील पुरोगामी वर्तुळातून याला कडाडून विरोध करण्यात आला. मोठ्या विरोधानंतर यावर आता महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Initiative by Women Commission on Maharashtra on Ganga Bhagirathi issue says Mangalprabhat Lodha)

लोढा माध्यामांशी बोलताना म्हणाले, "विधवा महिलांच्या संबोधनाबाबत मी पुढाकार घेतलेला नाही. पण संबोधन व्हावं असा प्रस्ताव सर्वांत आधी महिला आयोगानं मंत्रालयाकडे पाठवला होता. दोन-तीन महिला संघटनांनी मला दोन नावं दिली होती. मंत्री म्हणून मी आमच्या मंत्रालयाकडं हा प्रस्ताव पुढे पाठवला आणि त्यावर चर्चा करण्यास सांगितलं. अद्याप त्यावर काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही"

यापूर्वी महिला आयोगानंच विधवा महिलांच्या संबोधनाचा विषय पुढे आणला आहे. यासाठी त्यांनी मंत्रालयाला पत्रही लिहिलं त्यांच्या पत्रात काही संबोधनं सुचवली होती. तसेच इतर दोन तीन महिला संघटनांनी देखील काही संबोधनं सुचवली, त्यामध्ये गंगा भागीरथी हे पण होतं. पण त्यावर अद्याप कुठलीही चर्चा झालेली नाही किंवा याबाबत जीआरही निघालेला नाही.

हे ही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

चाकणकरांना विचारा

महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या विषयी सचिवांना सूचना केल्या आहेत. महिलांच्या सामाजीक आणि आर्थिक प्रश्नांसाठी देखील सरकार प्रयत्न करत आहे. तुम्ही जाऊन रुपाली चाकणकरांना विचारा की ते संबोधन का बदलू पाहत आहेत, असा सल्ला यावेळी लोढांनी पत्रकारांना दिला.