इन्स्टाग्राम किंग डॅन ब्लिजेरियन गोव्यात 

पणजी : सोशल मीडियावरील कोट्यवधी चाहत्यांचा लाडका, इन्स्टाग्राम किंग व अमेरिकन पोकर स्टार डॅन ब्लिजेरियनने नुकतीच इंडियन पोकर चॅम्पियनशिपच्या गोव्यात झालेल्या सांगता समारंभात हजेरी लावली. पार्टन पोकरतर्फे घेण्यात आलेल्या या स्पर्धेसाठी गोव्यातील बिग डॅडी या आलिशान क्रूझवर सुमारे दोन हजार स्पर्धक सहभागी झाले होते. स्पार्टन पोकरतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेसाठी सहा कोटींहून अधिक बक्षिसांची रक्कम ठेवण्यात आली होती. पाच दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत मुंबई, पुण्यासह देशातील अनेक शहरांतील खेळाडू सहभागी झाले होते. या सर्व खेळाडूंचे पोकरमधील डावपेच जवळून पाहण्याचा अनुभव या वेळी उपस्थितांनी घेतला. स्पार्टन पोकरचे विशेष कार्यकारी अधिकारी अमिन रोझानी यांनी यापत्रकारांशी बोलताना पोकरच्या भारतातील स्थितीविषयी माहिती दिली. पोकर हा खेळ भारतात म्हणावा तितका रुजलेला नाही. भारतीय खेळाडू अजूनही यापासून लांब आहेत. या खेळासाठी विशिष्ट अभ्यासाची गरज असते, परंतु देशातील नागरिकांच्या मनातील या खेळाबद्दल असलेले गैरसमज दूर होण्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल. हे आव्हान कठीण असले तरी ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी

जगभरात पोकर खेळण्यासाठी व विशिष्ट जीवनशैलीसाठी डॅन ब्लिजेरियन ओळखला जातो. त्याचे कपडे, तो वापरत असलेले घड्याळ याची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा होत असते. या वेळी त्याची एक झलक दिसावी म्हणून हजारो चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. या वेळी चित्रपट अभिनेते रणविजय सिंग, कुणाल खेमू, मिनीषा लांबा हेही उपस्थित होते.

