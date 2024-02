Budget 2024 Sugar Industry: अर्थसंकल्पात घातली इथेनॉलवर निर्मिती बंधने! साखर उद्योग अडचणीत आल्याचा तज्ज्ञांचा दावा

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२४ चं अंतरिम बजेट सादर केलं. यानंतर या बजेटमध्ये ज्या काही घोषणा आणि चर्चा झाली. याचं विश्लेषण करताना शेती विषयक तज्ज्ञ आणि अॅग्रोवनचे संपादक आदिनात चव्हाण यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले.

तसेच सरकारनं शेती क्षेत्रात अनेक बजेटबाह्य हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत, इथेनॉल निर्मितीवर बंधन आणल्यानं साखर कारखाने अडचणीत आल्याचं म्हटलं आहे. (Interim budget 2024 ethanol production restrictions due to govt extra budgetary intervention sugar factories in trouble says agro experts)