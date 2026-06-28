मुंबई

Mumbai: समुद्र, शॉपिंग आणि मनोरंजनाचा संगम... मुंबईला मिळाले नवे पर्यटनस्थळ; इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनल आता सर्वसामान्यांसाठी खुले

Mumbai International Cruise Terminal: मुंबईच्या ऐतिहासिक बलार्ड इस्टेट येथे असलेले आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल जनतेसाठी पुन्हा उघडण्यात आले आहे. 'पिअर पॉप' महोत्सवासह अनेक मनोरंजक सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
Mumbai International Cruise Terminal

Mumbai International Cruise Terminal

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईचा पूर्व समुद्रकिनारा आता सर्वसामान्यांसाठी एक नवीन पर्यटन आणि मनोरंजन केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. या पावसाळ्यात, ऐतिहासिक बलार्ड इस्टेट येथील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल जनतेसाठी खुले करण्यात आले. जिथे एके काळी फक्त जहाजे ये-जा करत असत, तिथे आता मुंबईकरांना समुद्रकिनाऱ्यावरील फेरफटका, खरेदी आणि मनोरंजनाचा आनंद घेता येईल.

Loading content, please wait...
Mumbai
Tourist
Tourists
Cruise service