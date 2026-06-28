Mumbai: समुद्र, शॉपिंग आणि मनोरंजनाचा संगम... मुंबईला मिळाले नवे पर्यटनस्थळ; इंटरनॅशनल क्रूझ टर्मिनल आता सर्वसामान्यांसाठी खुले

मुंबई : मुंबईचा पूर्व समुद्रकिनारा आता सर्वसामान्यांसाठी एक नवीन पर्यटन आणि मनोरंजन केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. या पावसाळ्यात, ऐतिहासिक बलार्ड इस्टेट येथील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल जनतेसाठी खुले करण्यात आले. जिथे एके काळी फक्त जहाजे ये-जा करत असत, तिथे आता मुंबईकरांना समुद्रकिनाऱ्यावरील फेरफटका, खरेदी आणि मनोरंजनाचा आनंद घेता येईल..वर्षभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते आणि लवकरच एक सार्वजनिक समुद्रकिनारी उद्यान विकसित केले जाईल, ज्यामुळे मुंबईकर समुद्राच्या अधिक जवळ येतील. पावसाळ्यात क्रूझ जहाजे सेवेत नसल्यामुळे टर्मिनलचे दोन मजले जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत .येथे येणारे पर्यटक खरेदी, स्वादिष्ट खाद्यपदार्थ, पिकलबॉल, गो-कार्टिंग आणि मुलांसाठी असलेल्या विशेष खेळाच्या जागांचा आनंद घेऊ शकतात. समुद्रात नांगरलेल्या जहाजांचे दृश्य हे देखील एक प्रमुख आकर्षण आहे..Mumbai Crime: पती-पत्नीमधील कौटुंबिक वाद पेटला, कोयता उपसला अन्...; सीएसएमटीबाहेर थरारक घटना .काही उपक्रम विनामूल्य आहेत, तर इतरांसाठी तिकीट आवश्यक आहे. क्रूझ टर्मिनल पूर्वीच्या इंदिरा डॉक संकुलात वसलेले आहे. येथे २१ जून ते २३ जुलै दरम्यान 'पिअर पॉप' महोत्सव आयोजित केला जात आहे. पावसाळ्यात रिकामे असणारे इमिग्रेशन आणि कस्टम्स विभाग, या काळात सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात आले आहेत..भविष्यात, येथे सेलिंग क्लब, लाइव्ह म्युझिकची ठिकाणे, रिटेल स्टोअर्स आणि रेस्टॉरंट्स देखील विकसित केली जातील, ज्यामुळे हे संकुल वर्षभर आकर्षणाचे केंद्र राहील. मुंबई प्रकल्पांतर्गत टर्मिनलच्या बाहेर एक सार्वजनिक समुद्रकिनारी उद्यानही विकसित केले जाईल, ज्यामुळे लोकांना फेरफटका मारता येईल आणि समुद्राच्या सुंदर दृश्यांचा आनंद घेता येईल. याव्यतिरिक्त, ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे बॅलार्ड इस्टेटला पोहोचणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे..Mumbai Local: धक्का लागला, माफी मागितली... तरी आरोपीने केला पाठलाग आणि चाकू हल्ला; मुंबई लोकलनंतर पुन्हा थरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.