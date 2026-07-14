Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?

नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील हवाई प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उद्यापासून (ता. १५) अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सेवा आणि मालवाहतूक (कार्गो) सेवा सुरू होत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये देशांतर्गत वाहतूक यशस्वीरीत्या सुरू झाल्यानंतर आता हे विमानतळ थेट परदेशी सेवांसाठी सज्ज झाले आहे..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाची सुरुवात करणारी 'एअर इंडिया एक्स्प्रेस' ही पहिली विमान कंपनी ठरणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रामुख्याने आखाती देशांसाठी थेट विमानसेवा उपलब्ध असेल. अबुधाबी, दुबई आणि दोहा यामध्ये प्रमुख शहरांचा समावेश आहे..Navi Mumbai: प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून...; ११ महिन्यांनी नवी मुंबईतील हत्याकांड उघड .सुरुवातीच्या तीन आठवड्यांत फक्त अबुधाबी आणि दुबई या शहरांना सेवा देण्यात येणार आहे. नंतर टप्प्याटप्प्याने दुसऱ्या विमान कंपन्यांतर्फे वाहतूक व्यवस्था सुरू केली जाणार आहे. प्रवासी वाहतुकीसोबतच १५ जुलैपासून आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूकदेखील सुरू होत आहे. सुरुवातीला दर आठवड्याला १८ आंतरराष्ट्रीय मालवाहू विमानांची ये-जा या विमानतळावरून होणार आहे..आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्यासाठी कस्टम्स आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांची सर्व आवश्यक तांत्रिक कामे व चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील प्रवाशांचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी हे विमानतळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नुकतेच या विमानतळाला जगातील सर्वात सुंदर विमानतळांपैकी एक म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नामांकन मिळाले आहे..इतर विमान कंपन्याएअर इंडिया एक्स्प्रेसपाठोपाठ इंडिगो ही कंपनीदेखील या विमानतळावरून आखाती देशांसाठी आपली आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू करणार आहे..Mumbai News: चेंबूर झाडं दुर्घटनेप्रकरणी सर्व निर्दोष, कारणही गोंधळात टाकणारं; अधिकारी-कंत्राटदारांना क्लीन चिट .पहिले उड्डाणनवी मुंबई ते अबुधाबीवेळ : १५ जुलै २०२६ला विमानाच्या वेळापत्रकानुसार मंजुरीनुसार रात्रीच्या सुमारास पहिल्या उड्डाणाची तयारी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.