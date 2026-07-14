मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?

Navi Mumbai Airport International Flights: हवाई प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नवी मुंबईहून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू होणार आहेत. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
NMIA International Flights

NMIA International Flights

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील हवाई प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उद्यापासून (ता. १५) अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सेवा आणि मालवाहतूक (कार्गो) सेवा सुरू होत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये देशांतर्गत वाहतूक यशस्वीरीत्या सुरू झाल्यानंतर आता हे विमानतळ थेट परदेशी सेवांसाठी सज्ज झाले आहे.

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(Flight commuters)