Ganesh Naik : वाघ-बिबट्यांच्या शिकारीमागे आंतरराष्ट्रीय जाळे; वनमंत्री गणेश नाईक यांचा गौप्यस्फोट

ठाणे - मागील काही दिवसांपासून वाघ आणि बिबट्यांची शिकार करणाऱ्या टोळीचे संबंध थेट परदेशातील व्यक्तींशी असल्याचा गौप्यस्फोट राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी ठाण्यात केला. ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे आयोजित जनता दरबारानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. तर, दुसरीकडे राज्यात बिबट्यांची संख्या मागील सात-आठ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे देखील नाईक यांनी यावेळी सांगितले. .ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील येऊर जंगलालगतच्या वस्तीमध्ये काही दिवसांपूर्वी बाण मारून प्राण्यांना जखमी करण्याच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असून, येऊर परिसरात तीन बिबट्यांची शिकार झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..या प्रकरणातील काही आरोपी हे स्थानिक पाड्यातील असून, शिकारीमागील साखळी राज्य किंवा देशापुरती मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोडलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. असे असले तरी, दुसरीकडे राज्यात बिबट्यांची संख्या मागील सात-आठ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले असून यामध्ये प्रामुख्याने पुणे, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि अहिल्यानगर या भागांत बिबट्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असल्याचे देखील मंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी सांगितले..नाशिकमध्ये बिबट्यांच्या नियंत्रणासाठी यंत्रणा सक्रिय असून, आतापर्यंत सुमारे २५० बिबटे पकडून त्यांची पिंजऱ्यांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र सफारी सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, भटक्या श्वानांच्या समस्येबाबतही त्यांनी महापालिकांच्या यंत्रणांना अधिक गतिमान करण्याची गरज असल्याचे सांगितले..दरम्यान, महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी येणे आवश्यक असल्याचे मत मंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केले. मराठी येत नसल्यास व्यवसायाचा परवाना देऊ नये, मात्र रिक्षा चालकांसाठी एक-दोन महिन्यांची मुदत द्यावी, असे ते म्हणाले. १ मेपासून तात्काळ सक्ती करणे अन्यायकारक ठरेल. आधी नोटीस देऊन, मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. तसेच मराठी ज्ञानाचे प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणाही निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..९० टक्के तक्रारी जनता दरबारातून मार्गी१९९५ पासून ते हा उपक्रम राबवत असून, जनतेच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. नवी मुंबई, पालघर आणि ठाणे या भागांतील सुमारे ९० टक्के तक्रारी जनता दरबारातून मार्गी लागल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांच्या समस्या ऐकून संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या.