आखाती युद्धाचा पर्यटनाला फटका! महिन्याभरापासून विमानसेवा विस्कळीत, ट्रॅव्हल एजन्सीतील प्रवाशांचे बुकिंग रद्द

मुंबई : अमेरिका-इराण युद्धाने जगभरातील पर्यटन उद्योगावर प्रचंड संकट कोसळले आहे. विशेषतः भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या पर्यटन बाजारपट्ट्यातील हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि विमान कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे. गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे आखाती मार्गावरील विमानसेवा पूर्णपणे विस्कळित झाली. त्यामुळे कित्येक प्रवाशांनी आपले सहलीचे नियोजन रद्द करावे लागले..अमेरिका-इराणमधील तणाव सीमेवर पोहोचल्याने मध्य पूर्वेतील हवाई मार्ग बंद झाले आहेत. भारतात परदेशी पर्यटकांच्या हॉटेल बुकिंगमध्ये घसरण दिसून आहे, तर मार्च-एप्रिल या हंगामात ही आकडेवारी २० टक्क्यांपर्यंत खाली गेली. मुंबई, दिल्ली, बंगळूर, गोवा यांसारख्या गेटवे शहरांना सर्वाधिक नुकसान होत आहे. मुंबईतील ताज, ओबेरॉयसारख्या पंचताराकित हॉटेल्समध्ये मागील महिन्यात रूम रिकाम्या होत्या..सोबतच महाराष्ट्रातील पर्यटन व्यवसायाशी निगडीत ९० ते ९९ टक्के बुकिंग रद्द झाल्या आहेत. ट्रॅव्हल एजन्सींनुसार दुबई, अबूधाबी, शारजाहसारख्या लोकप्रिय स्थळांसाठी राखीव ५० ते ६० टक्के बुकिंग रद्द झाले. आता पर्यटक दुबईऐवजी सिंगापूर, मलेशिया, व्हिएतनामकडे वळत आहेत. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मध्य पूर्वेच्या फ्लाइट्स ४० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत..भारतीय पर्यटकांच्या मध्य पूर्व आणि युरोपच्या बुकिंग १५ ते २० टक्के रद्द झाल्या, तर परदेशी पर्यटकांमध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. काही मोठ्या ट्रॅव्हल कंपन्यांकडून ६० हजारांहून अधिक बुकिंग रद्द करण्याची नोंद करण्यात आली आहे. आखातामधून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये ५० टक्के घट झाल्याचे सांगण्यात आले..मध्य पूर्व आशियातील युद्धाचा पर्यटनाला सर्वाधिक धक्का बसला आहे. कारण आखाती देशामधून येणारे परदेशी पर्यटक पूर्णपणे थांबले आहेत. हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सी, टॅक्सी सर्व्हिसेस आणि मुंबई-गोवा-सिंधुदुर्गासारख्या पर्यटन केंद्रांना कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. परदेशात जाणारे पर्यटक लोणावळा महाबळेश्वरकडे जात आहेत.- अनिल गर्ग, सदस्य, बसमालक संघटना.महाराष्ट्रात पर्यटन व्यवसायावर ५० टक्के बुकिंग रद्द झाल्या आहेत. देशात दररोज पाच हजार परदेशी पर्यटक येतात. देशभरात हीच परिस्थिती आहेत. येणाऱ्या पर्यटक संख्येत मोठी घट झाली आहे. दुबईला देशातून दररोज २० हजार लोक जातात त्याची संख्या आता कमी झाली आहे. तिकडे काम करणारे आता परत येत आहेत.- मलिक पटेल, अध्यक्ष, टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर फेडरेशन.