उमरासाठी जायचंय! दोनदा विमान रद्द झालं, पण आज जाणारच; तरुणाचा VIDEO व्हायरल

इराण-इस्रायल युद्धामुळे हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त लष्करी कारवाई केल्यानंतर अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. परिणामी अनेक भारतीय परदेशी शहरात अडकले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अडकलेल्या प्रवाशांना सुखरुपरित्या परत आणण्यासाठी प्रशासन कार्यरत आहेत. .त्याचबरोबर सध्या रमजान महिना सुरु असून मुस्लिम बांधवांची उमरा ही धार्मिक यात्रा देखील सौदी अरेबिया येथे सुरु आहे. उमरा हे मुस्लिम बांधवांची धार्मिक यात्रा आहे. कमीत कमी ८ ते जास्तीत-जास्त १५ दिवसांची असते. ती वर्षातून कधीही करता येते. या यात्रेसाठी तरुण सौदी अरेबियातील जेद्दाह इथं जाणार होता. त्यांचे विमान १ मार्च रोजी नियोजित होते. पण युद्धामुळे ते दोन वेळा रद्द झालं. आज सायंकाळी त्यांचं विमान सौदी अरेबियासाठी उड्डाण कऱणार आहे..माझं नाव अब्दुल मजीद असून यवतमाळ येथे राहतो. आम्ही उमराहसाठी जेद्दाला जात आहोत. यापूर्वी आमचे १ मार्च रोजी उमराह जेद्दाला जाण्यासाठी उड्डाण होणार होते. मात्र भीषण युद्धामुळे दोन वेळा उड्डाण रद्द झाले आहे. त्यानंतर आता आज (मंगळवार, ता. ३) रोजी संध्याकाळी ६.४५ वाजता विमानाचे उड्डाण होणार आहे..अडकलेल्या उमराह यात्रेकरूंच्या मदतीसाठी एअरलाइन्सशी चर्चायुद्धामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे अडकलेल्या उमराह यात्रेकरूंना वाचवण्यासाठी आणि निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी इंडोनेशिया एअरलाइन्सशी चर्चा करत आहे, असे वाहतूक मंत्री ड्यूडी पूर्वागांधी यांनी सांगितले. अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे दुबई, अबुधाबी आणि दोहा या सारख्या प्रमुख वाहतूक केंद्रांमध्ये हवाई क्षेत्र बंद पडले आहे. या बंदमुळे हजारो इंडोनेशियन यात्रेकरू सौदी अरेबियात अडकले आहेत. त्यामुळे, सरकारने यात्रेकरूंना घरी घेऊन जाणाऱ्या विमान कंपन्यांशी बोलणी केली आहे.