'मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे'वर वाहतूक कोंडीतही टोल वसुली, मनसेच्या दणक्यानंतर पैसे परत करण्याचं IRBचं आश्वासन

मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर आडोशी इथं ३ फेब्रुवारीला प्रोपलिन गॅसचा टँकर उलटल्यानं भीषण वाहतूक कोंडी झाली होती. तब्बल ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडीनंतरही टोलनाक्यावर टोल वसुली करण्यात आली. या प्रकारामुळे वाहनचालकांनी संताप व्यक्त केला होता. आता वाहतूक कोंडीत अडकल्यानं ज्यांच्याकडून टोल वसूल केला होता त्यांचे पैसे परत देण्याचे आश्वासन आयआरबीकडून देण्यात आलेय. खालापूर टोल नाक्यावर मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत आयआरबी कंपनीनं हे आश्वासन दिलं..गॅस टँकर उलटल्यानंतर सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पुण्याहून मुंबईच्या दिशेनं जाणारी लेन पूर्ण बंद केली होती. यामुळे प्रचंड अशी वाहतूक कोंडी झाली. हजारो वाहनांच्या अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असतानाही आयआयरबीकडून टोल वसुली केली जात होती. वाहतूक सुरळीत करण्यास उशीर होत असल्यानं त्रासलेल्या वाहनचालकांना वरून टोल वसुलीचा भुर्दंड सहन करावा लागला. या टोल वसुलीचा मनसेकडून निषेध करण्यात आला होता..Pune Traffic Police : अवघ्या पाच दिवसांत पाच हजार ट्रीपल सीट चालकांवर कारवाया; एक कोटी तीन लाखांचा दंड वसूल.मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची एमएसआरडीसी, आयआरबी आणि वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत खालापूर टोल नाक्यावर बैठक पार पडली. यावेळी मनसेकडून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनधारकांचा टोल परत करण्याची मागणी मनसेनं केली. आयआरबी टोल वसूल करून फक्त स्वत:चे खिसे भरतेय. पण सुविधा मात्र देत नाही असा आरोपही मनसेकडून करण्यात आला..पुणे एक्सप्रेसवेवर नवजात बालकांच्या मातांसाठी स्तनपानगृह, प्रसाधनगृहांची कमतरता आहे. याशिवाय अवैधरित्या टोइंग केलं जातं. तसंच इतरही अनेक प्रश्नही महामार्गावर प्रवास करताना भेडसावतात त्याकडेसुद्धा मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.