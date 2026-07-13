Railway Ticket Booking: यूजर-फ्रेंडली डिझाइन, कमी स्टेप्स आणि फास्ट बुकिंग! IRCTC संकेतस्थळाचा कायापालट, कधी होणार सुरू?

मुंबई : रेल्वेचे तिकीट बुकिंग ऑनलाइन अधिक जलद, सोपे आणि वापरकर्ता अनुकूल करण्यासाठी आयआरसीटीसी संकेतस्थळाचा मोठा कायापालट करत आहे. नव्या संकेतस्थळाची आपल्या बीटा आवृत्ती शुक्रवारी जयपूर येथील मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (एमएनआयटी) विद्यार्थ्यांसमोर सादर करण्यात आली. त्यांच्या सूचना आणि अभिप्रायाच्या आधारे अंतिम सुधारणा केल्यानंतर हे संकेतस्थळ लवकरच प्रवाशांसाठी उपलब्ध केले जाणार आहे..काही एमएनआयटीच्या विद्यमान आठवड्यांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी आयआरसीटीसी संकेतस्थळातील अनेक त्रुटी रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यानंतर संकेतस्थळ अधिक सुलभ आणि वापरण्यास सोपे करण्यासाठी व्यापक बदल करण्यात आले. सध्या हे नवे संकेतस्थळ भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण प्रणालीशी (पीआरएस) जोडण्याचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत ते पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार आहे..Mumbai News: एकुलती एक मुलगी, १६ वर्षे कोमात, ३७ लाख भरपाई देण्याचे आदेश; वेदनांची भरपाई पैशात होणार नाही !.नव्या बीटा आवृत्तीत चार महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. अनावश्यक कॅप्चा, पॉप-अप आणि चमकदार ग्राफिक्स हटविण्यात आले आहेत. सर्व श्रेणीतील आसन उपलब्धता एकाच स्क्रीनवर पाहता येणार आहे. तिकीट बुकिंगसाठी लागणाऱ्या टप्प्यांची संख्या कमी करण्यात आली असून, वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवाशांची माहिती जतन करून पुन्हा बुकिंग करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..आरक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरणगेल्या चार दशकांपासून कार्यरत असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण प्रणालीचेही आधुनिकीकरण सुरू आहे. विविध रेल्वे अॅप्स आणि संकेतस्थळांचा आधार असलेली ही प्रणाली सेवा अखंड सुरू ठेवत टप्प्याटप्प्याने अद्ययावत केली जात आहे. त्यामुळे नवी आरक्षण प्रणालीही लवकरच कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai Accident: मर्सिडीजची स्कूल बसला जोरदार धडक, वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL.नियंत्रणाचे प्रयत्नतत्काळ तिकीट बुकिंगदरम्यान बॉट्सच्या गैरवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी रेल्वेने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. तरी अशा प्रकारांवर प्रभावी आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सातत्याने सुरू राहतील, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.