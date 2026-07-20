Panvel News: घनदाट जंगल अन् डोंगराळ भाग! प्रबळगडाकडे जाताना १३ ट्रेकर्स भरकटले, अनेक तासानंतर थरारक सुटका

पनवेल : इर्शाळगडावरून माची प्रबळगडकडे ट्रेकसाठी निघालेल्या १३ जणांचा गट रस्ता चुकून डोंगर परिसरात अडकला होता. '११२' आपत्कालीन क्रमांकावर मदतीचा कॉल येताच पनवेल तालुका पोलिसांनी शोध व बचाव मोहीम राबवून सर्व ट्रेकर्सना सुखरूप खाली आणले..मिळालेल्या माहितीनुसार, गण्यातील टीसीएस कंपनीतील १३ कर्मचारी शनिवारी सकाळी इर्शाळगडावर ट्रेकिंगसाठी गेले होते. सायंकाळी हे सर्व इर्शाळगड उतरून माची प्रबळगडावर निघाले होते; मात्र घनदाट जंगल आणि डोंगराळ भागात ते रस्ता चुकल्याने अडकून पडले. त्यानंतर त्यांनी '११२' आपत्कालीन सेवा क्रमांकावर संपर्क साधून मदतीची विनंती केली..Mumbai Rain: ४८ तास मुसळधार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज समोर .या घटनेची माहिती मिळताच पनवेल तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजानन घाडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेडुंग बीट मार्शल ४चे पोलिस कर्मचारी नितीन सोनवणे व प्रदीप पोपटे यांनी बचाव पथक रवाना केले..अनेक तासांची शोधमोहीमया मोहिमेत पनवेल तालुका पोलिस ठाण्याचे तीन अधिकारी व सात पोलिस अंमलदार, माची प्रबळ गावातील स्थानिक वाटाडे नवनाथ पारधी, हरि केंद्र पारथी आणि नथुराम पारधी, तसेच निसर्ग मित्र संस्था, पनवेलचे सचिन शिंदे, वरद पवार, हेमंत वैद्य, अक्षय देशमुख आणि हेल्प फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला. अनेक तासांच्या शोधमोहिमेनंतर भरकटलेल्या सर्व १३ ट्रेकर्सचा रात्री १०.३० वाजता शोध लागला. त्यानंतर त्यांना सुरक्षितपणे डोंगरावरून खाली आणण्यात आले..Mumbai News: पन्नाशीनंतर कृत्रिम गर्भधारणेस मनाई, वैद्यकीय चाचणीत अपात्र; न्यायालयाकडून याचिका निकाली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.