मुंबई

Panvel News: घनदाट जंगल अन् डोंगराळ भाग! प्रबळगडाकडे जाताना १३ ट्रेकर्स भरकटले, अनेक तासानंतर थरारक सुटका

Irshalgad Prabalgad 13 Trekers Rescue: इर्शाळगडावरून प्रबळगडाकडे जाताना १३ ट्रेकर्स भरकटल्यानंतर पनवेल पोलिसांच्या तत्परतेने सर्वांची सुखरूप सुटका करण्यात आली.
Irshalgad Prabalgad 13 Trekers Rescue

Irshalgad Prabalgad 13 Trekers Rescue

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पनवेल : इर्शाळगडावरून माची प्रबळगडकडे ट्रेकसाठी निघालेल्या १३ जणांचा गट रस्ता चुकून डोंगर परिसरात अडकला होता. '११२' आपत्कालीन क्रमांकावर मदतीचा कॉल येताच पनवेल तालुका पोलिसांनी शोध व बचाव मोहीम राबवून सर्व ट्रेकर्सना सुखरूप खाली आणले.

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