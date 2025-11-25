Palghar News: इथे ओशाळली माणुसकी! रुग्णवाहिकेनं वाटेतच सोडलं, बाळासह महिला...; धक्कादायक घटना समोर

मोखाडा : प्रसूतीनंतर जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयातून सुट्टी मिळाल्यावर रुग्णवाहिकाचालकाने बाळंतिणीस गावाच्या दोन किमी अलीकडेच सोडले. त्यामुळे दोन दिवसाच्या बाळाला घेऊन तानसा अभयारण्यातून पायी चालत घर गाठावे लागले. याबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या कारभागावर टीकेची झोड उठली आहे..मोखाडा तालुक्यातील केवनाळे येथील सविता बांबरे (वय २०) या आदिवासी महिलेस १९ नोव्हेंबर रोजी प्रसूतीसाठी मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र सुखरूप प्रसुतीसाठी त्यांना जव्हारच्या उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. तिथे प्रसूती झाल्यानंतर रविवारी (ता. २३) रुग्णवाहिका देऊन घरी पाठविण्यात आले; मात्र रुग्णवाहिका चालकाने त्यांना गावापासून दोन किलोमीटर अलीकडे रस्त्यावर उतरले..Weather Update: हुडहुडी ओसरली! ठाण्यात तापमानाचा पारा ३५ अंशांवर; पुढील ३-४ दिवसांचा उकाड्याचा अलर्ट .त्यामुळे सविता यांना आई व सासूसह तानसा अभयारण्यातील आमला या माहेरच्या गावात पोहोचण्यासाठी दोन किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. याबाबतचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाला. त्यानंतर बाळंतिणी सविता यांचे नातेवाईक राजू बारात यांनी घटनेबाबत संताप व्यक्त करीत आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर टीका केली..स्वतःच पायी जाते म्हणून सांगितले !बाळंतीण सविता बांबरे यांनी जव्हार रुग्णालयातून केवनाळे येथे जाण्यासाठी रुग्णवाहिका आरक्षित केली होती; मात्र वाटेत असताना त्यांनी आमला येथे जाण्याचा आग्रह धरला. पुढे आमला गावाच्या फाट्यानजीक पोहोचल्यावर त्यांनीच रुग्णवाहिका चालकाला आम्ही येथून पायी घरी जाऊ, असे सांगितल्यावर चालकाने त्यांना तिथे सोडण्यात आले, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी भाऊसाहेब चत्तर यांनी दिली..Mumbai News: मुंबईकरांना हुतात्म्यांचा विसर! स्मारकाला अभिवादनासाठी ना तरुणाई, ना सामान्य माणूस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.