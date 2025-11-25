मुंबई

Palghar News: इथे ओशाळली माणुसकी! रुग्णवाहिकेनं वाटेतच सोडलं, बाळासह महिला...; धक्कादायक घटना समोर

Mokhada: मोखाडा तालुक्यात धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. रुग्णवाहिकेनं बाळंतिणीला वाटेतच सोडलं असून याबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या कारभागावर टीका केली जात आहे.
Palghar ambulance driver dropped newborn baby and its mother On Road

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोखाडा : प्रसूतीनंतर जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयातून सुट्टी मिळाल्यावर रुग्णवाहिकाचालकाने बाळंतिणीस गावाच्या दोन किमी अलीकडेच सोडले. त्यामुळे दोन दिवसाच्या बाळाला घेऊन तानसा अभयारण्यातून पायी चालत घर गाठावे लागले. याबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या कारभागावर टीकेची झोड उठली आहे.

