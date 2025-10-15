Jayant Patil : 'सत्ताधारी आमदाराने वीस हजार मतदार बाहेरून आणले'; जयंत पाटलांनी केले मोठे आरोप

मुंबई : मतदार यादीतील गोंधळ, बोगस नावे आणि बाहेरून मतदार आणल्याचे आरोप यावरून विरोध पक्षातील नेत्यांनी निष्पक्ष निवडणुकीसाठी सजगतेचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी विरोधी पक्षाचे अनेक नेते निवडणूक अधिकारी आणि आयुक्तांची भेट घेऊन निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी निवेदन सादर केले..आजही विरोधी पक्षाची बैठक झाली, ज्यात महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी जयंत पाटील यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले..जयंत पाटील यांनी सांगितले की, "राज्य निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर दुसरा कोणी तरी चालवत आहे. मतदार यादीतील काही पत्ते अपूर्ण आहेत, घर क्रमांक चुकीचे आहेत, आणि काही मतदारांची नावे दुबार नोंदवण्यात आली आहेत. उदाहरणादाखल मुरबाड मतदारसंघातील बुथ क्रमांक ८ मध्ये ४०० मतदार असून त्यांच्या घरासमोर डॅश आहे, बडनेरा बुथ क्रमांक २११ मध्ये घर क्रमांक शून्य आहे. कामठीतही ८६७ मतदारांचे घर क्रमांक निरंक आहेत.".Maratha Reservation : 'कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कोणतीही सरकारी नोकरभरती करू नका'; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा.जयंत पाटील पुढे म्हणाले, "नालासोपारा येथे सुषमा गुप्ता या महिलेचे नाव सहा वेळा नोंदले गेले आहे. दुपारी ३ वाजता सुषमा गुप्ता यांचे नाव यादीत होते, परंतु संध्याकाळी ६ वाजता ते नाव काढले गेले. ही नावे कोण काढली, कोण स्थळ पाहणी केली, याची चौकशी करण्याआधीच नाव काढले गेले. आमच्या समजुतीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर दुसरा कोणी तरी चालवत आहे. मतदार याद्यांमध्ये कोणीतरी बाहेरून हस्तक्षेप करत आहे.".मी काही उदाहरणं दिली. मुरबाड मतदारसंघात बुथ क्रमांक ८ मध्ये ४०० मतदार आहेत. त्यांच्या घरासमोर डॅश आहे. बडनेरा बुथ क्रमांक २११ मध्ये घर क्रमांक शून्य, कामठीतही ८६७ मतदारांचा घर क्रमांक निरंक आहे. काही ठिकाणी दुबार नावे, पाच पाच वेळा मतदान करण्याचा हक्क अनेक मतदारांना दिलाय. नालासोपारात सुषमा गुप्ता या महिलेचं नाव सहा वेळा नोंदवलं आहे.".“आम्ही दुपारनंतर नाव तपासलं, तेव्हा संध्याकाळी सहा वाजता सुषमा गुप्ता यांचं नाव मतदार यादीतून काढलं गेलं होतं. न्यूज चॅनलने याबाबत बातमीही दाखवली आणि पुरावाही सादर केला. दुपारी तीन वाजता नाव यादीत असताना फक्त तीन तासांत ते गायब झालं. ही नावे नेमकी कुणी काढली, स्थळ पाहणी कुणी केली, तक्रार कोणी केली या सगळ्याचा काहीच मागोवा नाही. व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच नावं यादीतून हटवली गेली..राज्य निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर दुसरा कोणी तरी चालवतोय, असा गंभीर दावा जयंत पाटील यांनी केला आहे. ‘आमचा समज आहे की, मतदार याद्यांमध्ये दुसरा कोणी तरी नावं घालतो आणि काढतो. कुणीतरी बाहेरचा व्यक्ती ही सिस्टीम ऑपरेट करतोय. राज्य निवडणूक आयोगाच्या हातात ही यंत्रणा राहिलेली नाही,’ असेही ते म्हणाले.” त्यांनी असेही नमूद केले की, "आमच्या समजुतीनुसार, मतदार यादीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण पूर्णपणे राहिलेले नाही. कोणीतरी बाहेरचा व्यक्ती यंत्रणा चालवत आहे, नाव घालतो आणि काढतो.".आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींकडे मागणी केली की, या मतदार याद्या दुरुस्त केल्या पाहिजेत, ताबडतोब त्या दुरुस्त करा. तुम्ही तीन दिवस, चार दिवस वाढवून मुदत हे चालणार नाही. बोगस मतदान काढून टाका. एक आमदाराने परवाच जाहीरपणाने सांगितलं की, त्यांनी 20000 मतदार मला बाहेरून आणावे लागले, ते मी आणले आणि मग माझा विजय झाला, असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.