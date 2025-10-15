मुंबई

Jayant Patil : 'सत्ताधारी आमदाराने वीस हजार मतदार बाहेरून आणले'; जयंत पाटलांनी केले मोठे आरोप

Jayant Patil Raises Concerns Over Voter List Manipulation : जयंत पाटील यांनी मुंबईतील मतदार यादीतील बोगस नावे, अपूर्ण पत्ते आणि बाहेरून हस्तक्षेप असल्याचे आरोप केले, विरोधी पक्षाने निष्पक्ष निवडणुकीसाठी निवेदन दिले.
मुंबई : मतदार यादीतील गोंधळ, बोगस नावे आणि बाहेरून मतदार आणल्याचे आरोप यावरून विरोध पक्षातील नेत्यांनी निष्पक्ष निवडणुकीसाठी सजगतेचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी विरोधी पक्षाचे अनेक नेते निवडणूक अधिकारी आणि आयुक्तांची भेट घेऊन निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी निवेदन सादर केले.

Bjp
Jayant Patil
NCP
Mumbai
Maharashtra Politics
voter list
Election Commision Of india
voter card

