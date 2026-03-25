खरातचा पत्रकाराच्या हत्येशी संबंध असल्याचा आव्हाडांचा दावा, २ आरोपींचा मृत्यू; आरोपींच्या काकांनी दावे फेटाळले

अशोक खरात प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. पत्रकार बाळू तुपे यांच्या हत्या प्रकरणात खरातचा सहभाग असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केलाय. या प्रकरणात संदीप आणि कुणाल रोकडे यांच्यावर आरोप झाले होते. दोघांचाही मृत्यू झाला असून आव्हाड यांच्या आरोपानंतर दोघांचे काका संजय रोकडेंनी आव्हाड यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलंय..पत्रकार बाळू तुपे यांच्या हत्येत खरातचा सहभाग असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केलाय. या प्रकरणात संदीप रोकडे आणि कुणाल रोकडे यांच्यावर आरोप होते. दोघेही या प्रकरणी सुमारे २ वर्षे तुरुंगात होते. पण न्यायालयाने दोघांचीही या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केलीय. कुणाल रोकडेचा ८ महिन्यांपूर्वी किडनी फेल होऊन तर २ वर्षांपूर्वी संदीप रोकडेचा २ वर्षापूर्वी मृत्यू झाला आहे..कोण आहे अशोक खरात? ८वी पास, घरातून पैसे घेऊन पळाला; २००३ला आमदाराने वाचवलं नसतं तर....आव्हाड यांनी केलेल्या आरोपावर संदीप आणि कुणालचे काका सनी उर्फ संजय रोकडे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. जितेंद्र आव्हाड यांच्या आरोपात तथ्य नाही असे संजय रोकडे यांचे म्हणणे आहे. तुपे आणि आमचे पुतणे यांच्यात फ्लेक्सवरून वाद झाला होता. खरात आणि आमच्या मुलांचा काही संबंध नाही असंही रोकडे यांनी स्पष्ट केलं..संजय रोकडे म्हणाले की, आव्हाड साहेबांना विनंती दलित समाजातील मुलांवर खोटे नाटे आरोप करू नका. कोर्टाने आमच्या दोन्ही मुलांना निर्दोष मुक्त केलंय. आमचे पुतणे वारले आहेत आणि चंदू पण वारला आहे. आंबेडकर जयंतीच्या फ्लेक्सवरून बाळू तुपे आणि कुणाल रोकडे यांच्यात वाद झाला होता..खरातचा संबंध असल्याच्या आरोपावर संजय रोकडे म्हणाले की, खरात नाव 4 दिवसांपासून ऐकतोय. 20 वर्षांपूर्वी कुठलाही खरात नव्हता. खून झाला त्यावेळी मी आठवले साहेबांकडे काम करत होतो. गरीब मुलांवर काहीही आरोप करू नका. आव्हाड न्यायालयाचा अपमान करत आहेत.