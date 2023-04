मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मोठी घोषणा केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारनं रॅपर राज मुंगासे याला नुकतीच अटक केली. यामुळं जितेंद्र आव्हाड संतापले असून सरकार लोकांची मुस्काटदाबी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पण आता त्यांनी एक मोठी घोषणा केली असून रॅपरवर झालेल्या कारवाई विरोधात ते आवाज उठवणार आहेत. (Jitendra Awhad big announcement for Rapper who got arrested by Mumbai Police)

आव्हाडांनी ट्विट करत ही घोषणा केली असून आपण विद्रोह करणार असल्याचं म्हटलं आहे. यासाठी मी सगळ्या रॅपर्सना एकत्र करुन ठाण्यात कार्यक्रम घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. आपल्या भाषेत व्यक्त होणं हे बाबासाहेबांनी दिलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. विद्रोह हा बुद्धापासून तुकारामांपर्येंत सगळ्यांनी केला आहे. यामध्ये शीव, शंभू, फुले, आंबेडकरांनीही विद्रोह केला आणि समाजाला दिशा दिली, असंही आव्हाडांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

रॅपरवर कारवाई का झाली?

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यावर आधारित एक रॅप गाणं राज मुंगासे या रॅपरनं तयार केलं होतं. या मराठी गाण्यामध्ये ५० खोके आणि चोर अशा शब्दांचा उल्लेख करण्यात आला होता. दरम्यान, सोशल मीडियावर हे गाणे व्हायरल झाल्यानंतर अंबरनाथमधील पोलीस ठाण्यात मुंगासेविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर या तरुणाला पोलिसांनी अटकही केली आहे.

रोहित पवार, अव्हाडांचा संताप

रॅपर मुंगासे याच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी याबद्दल ट्वीट करत नाराजी व्यक्त केली होती. "आपल्या रॅप साँगमध्ये कुणाच्याही नावाचा उल्लेख नसताना राम मुंगासे या तरुण कलाकाराला ५० खोके या शब्दामुळं अटक होत असेल तर हा सरकारचा कबुलीजबाबच नाही का?" असा सवाल रोहित पवारांनी केला होता. तर आव्हाडांनी ट्विट करत "त्याचा गुन्हा काय? त्याने तर कोणाचं नाव देखील घेतलं नव्हतं. ५० खोके हे कोणाचं नाव आहे का? हे आधी पोलिसांनी स्पष्ट करावं. ५० खोके या वक्तव्यानं जातीय तणाव किंवा धार्मिक तणाव निर्माण कसा होतो? हे पोलिसांनी सिद्ध करावं, असं आव्हानही आव्हाडांनी दिलं होतं.