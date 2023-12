मुंबई : शरद पवारांचीच आधी इच्छा असल्यानं आज राष्ट्रवादी-भाजपसोबत जाण्याची प्रक्रिया घडली. या अजित पवारांच्या दाव्यावर शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी अजितदादा गटातील नेत्यांबाबत काही सवाल उपस्थित केले आहेत.

भाजपसोबत जाण्यासाठी शरद पवारांचं डोकं कोण कोण खात होतं? त्याचबरोबर २०१४ पूर्वी असं कोण का बोलत नव्हतं? असे प्रश्न आव्हाडांनी उपस्थित केले आहेत. (Jitendra Awhad jibe at Ajit Pawar ncp group and raised some quetions about go with bjp)

आव्हाड म्हणाले, "तुमचं प्लॅनिंग कधीपासून होतं हे स्वतःच्या मनाला विचारा. पाच वर्षापासून शरद पवारांचं डोकं कोणी कोणी खाल्ल? हे जरा परमेश्वराला स्मरुन महाराष्ट्राला सांगा. कोण कोण माणसं आहेत जी शरद पवारांना सांगायची की चला भाजपत जाऊयात. अशा परिस्थितीत उद्विग्नावस्थेत आलेला माणूस शेवटी काय करतो? तो पटकन निर्णय घेऊन टाकतो" (Latest Marathi News)

पण मला हे माहिती आहे की, कोण कोण जायचं त्यांच्याकडं. उठले की भाजपत जायचं असंच होतं त्यांचं. २०१४ पर्यंत कोणी बोलत नाही कारण सत्तेत होते. शरद पवारांचा राजकीय प्रवास कायमचा धुळीस मिळवायचा. जो चेहरा महाराष्ट्रात पुरोगामित्वाचा त्यांनी तयार केला तो कायमचा संपवून टाकायचा पण आपण सत्तेत रहायचं हे आम्हाला नामंजूर होतं. (Marathi Tajya Batmya)

सत्ता ही आमच्यासाठी महत्वाची नाही. पण शेवटी काही विचार काही तत्व ही जपून ठेवलेली आहेत. पण तुम्हाला याचं काहीही घेणं देणं नव्हतं. बाकी सगळं गेलं खड्ड्यात फक्त सत्ता पाहिजे, अशा शब्दांत आव्हाडांनी अजित पवार गटावर सडकून टीका केली.