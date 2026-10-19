Jitendra Awhad: तुझ्या दारात आलोय, आत सोडायला सांग; जितेंद्र आव्हाडांना जीवे मारण्याची धमकी, अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ

मुंबई : सिनेसृष्टीतील कलाकार तसेच राजकीय नेते अशा अनेकांना जीवे मारण्याच्या धमकी येत असल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत असतात. अशातच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एका अज्ञाताने सतत फोन करत अर्वाच्या भाषेत बोलत असल्याची माहिती जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत दिली आहे. .पूर्वीचे ट्विटर म्हणजे आताचे एक्स अकाउंटवर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे कळवा मुंब्रा विधानसभा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी धमकी देणाऱ्या मेसेजचा स्क्रिनशॉट शेअर करत एक पोस्ट लिहली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी एक व्यक्ती माझ्या घराबाहेर उभा असल्याचे बोलून मला फोन द्वारे अर्वाच्या भाषेत बोलत असल्याचे म्हटले आहे..Tiger Shroff Firing: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट, सूरत एक्सप्रेसमधून तिघेजण ताब्यात; महत्त्वाची माहिती समोर.दरम्यान, यापूर्वीही आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना त्यांच्या घराजवळ बॉम्ब असल्याचे ईमेल द्वारे सांगून धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एक व्यक्ती माझ्या घराबाहेर उभा असल्याचे सांगत फोन करत अर्वाच्या भाषेत बोलत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या पोस्टवर ठाणे शहर पोलिसांनी याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, वर्तकनगर पोलीस ठाणे यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी कळवल्याचे म्हटले आहे..Panvel-Karjat Local: दीड तासाचा प्रवास ४० मिनिटांत, पनवेल-कर्जत मार्गाला गती; डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.