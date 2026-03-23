खरातच्या पायाच पडणार! मला तो सारखं बोलवायचा, एकदा अर्ध्या वाटेत गेलो अन्...; जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला अनुभव

Awhad Speaks on Ashok Kharat भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात SITकडून वेगाने तपास केला जात आहे. फार्महाऊस मॅनेजर, शिपाई आणि मंदिराच्या पुजाऱ्याची काल तब्बल ८ तास चौकशी करण्यात आली. या चौकशीतून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरात फार्महाऊस आणि मंदिरात कधी यायचा, कोणते राजकीय नेते आणि प्रभावी व्यक्ती येत होते याची माहिती SIT च्या हाती लागली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी खरातसंबंधीचा त्यांचा अनुभव शेअर केला आहे..जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मलाही खरातकडून सारखं सारखं बोलावलं जात होतं. एकदा मी शहापूरपर्यंतही गेलो पण माझ्या नशिबाने तेव्हा मंत्रालयातून फोन आल्यानं माघारी गेलो. लोक कौतुक करायचे म्हणून मी बघायला जाणार होतो..Ashok Kharat Case : अशोक खरातला भेटलेल्यांची HIV टेस्ट करा, नाहीतर...; विजय वडेट्टीवारांचा इशारा.मी खरातच्या पायाच पडणार आहे. हा साधे चिंचुके पॉलिश करून अंगठीत घालायचा आणि त्याचे १ लाख रुपये उकळायचा. चाकणकरांवर मी बोलणार नाही पण उगाचच काही घडतं का? जयंत पाटील, निलेश लंकेच काय अनेकांसोबत त्याचे फोटो आहेत. नशीब हा खरात आहे, खान असता तर गोंधळ उडाला असता अशी टिप्पणीही जितेंद्र आव्हाड यांनी केलीय..खरातच्या परदेशवाऱ्याएका बाजूला अशोक खरात हा बाबा बनून लैंगिक अत्याचार करायचा. त्याच्या भक्तांसाठी तो गुरू होता. तर दुसरीकडे तो परदेश वाऱ्याही करत होता. परदेशात लक्झरी लाइफ जगत होता. एक दोन नव्हे तर तब्बल दीडशे परदेश दौरे त्यानं केल्याचं समोर आलंय. त्याचे दक्षिण कोरियातील फोटो व्हायरल होत आहेत. या दौऱ्यांसाठी पैसा कुठून आला याचा तपास एसआयटी करत आहे..आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपासपोलिसांकडून खरातच्या विदेशी ट्रिप्स 'रडारवर' आहेत. पासपोर्ट, ट्रॅव्हल हिस्ट्री आणि खर्चाची चौकशी होणार आहे. त्याने भोंदूगिरीतून कमावलेला पैसा विदेशात उधळल्याचा संशय असून यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासाला नवं वळण लागण्याची शक्यता आहे..नेटवर्कचा पर्दाफाशकामगार आणि पुजाऱ्याचा खरातसोबत संपर्क कसा आला याचीही एसआयटी चौकसी झालीय. मंदिर स्थापनेपासून असलेल्या पुजाऱ्याने अनेक नावांचा खुलासा चौकशीत केलाय. पूजाविधीसाठी येणाऱ्या व्यक्तींची यादी SIT च्या हाती लागल्याची माहिती समजते. सखोल चौकशीतून खरातच्या नेटवर्कचा मोठा पर्दाफाश होण्याची शक्यता व्यक्त होतेय.