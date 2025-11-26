केंद्रातील मंत्र्यांचं 'मुंबई'बाबत धक्कादायक विधान, राज ठाकरे संतापले! मोदी सरकाचे मंत्री असं काय म्हणाले?

''आयआयटी बॉम्बेच्या नावातील ‘बॉम्बे’ तसेच ठेवले. त्याचे मुंबई केले नाही हे चांगलेच झाले. यामुळे मी खूश आहे'', असं विधान केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञानमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी काल केले होतं. त्यांच्या या विधानानंतर आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अशातच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आता त्यांच्या विधानाचा समाचार घेतला आहे. .राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, जितेंद्र सिंग यांचं विधान हे सरकारच्या मानसिकतेचं एक प्रतीक आहे असं स्पष्ट दिसतंय, आणि ही मानसिकता काय आहे? तर मुंबईला महाराष्ट्रापासून पासून वेगळं करण्याचा डाव. पण हा डाव मराठी नेत्यांनी आणि जनतेने उधळून लावला. त्यामुळे आपली मराठी मुंबई महाराष्ट्रातच राहिली. त्याबद्दलची गेली अनेक दशकं यांच्या पोटात साचलेली मळमळ पुन्हा एकदा बाहेर ओकायला सुरुवात केली आहे''.Raj Thackeray : रात्र वैऱ्याची, गाफील राहू नका! मुंबई मनपाची ही शेवटची निवडणूक, त्यानंतर...; राज ठाकरेंचा थेट इशारा.पुढे बोलताना, ''खरंतर जितेंद्र सिंग यांचा मुंबईशी काही संबंध नाही, ना महाराष्ट्राशी, ना गुजरातशी. ते येतात जम्मूमधून.. पण आपल्या शीर्ष नेतृत्वाच्या मनात काय चाललं आहे ते ओळखून तसं बोलून शाबासकी मिळवणे हाच त्यांचा उद्देश आहे, असंही राज ठाकरे म्हणाले..''मुंबईकरांनी आता तरी डोळे उघडावे यांना 'मुंबई' हे नाव खटकतं कारण हे नाव आपल्या मुंबा आईच्या म्हणजे मुंबईची जी मूळची देवी आहे तिच्या नावावरून हे नाव घेतलं आहे. त्या देवीची सगळी लेकरं म्हणजे इथे पिढ्यानपिढ्या राहणारी मराठी माणसं. तुम्ही आणि तुमचं शहर यांना खुपतंय'', असं आवाहनही त्यांनी केलं..Raj Thackeray चं Balasaheb Thackeray ना अभिवादन, Eknath Shinde ना टोला | Sakal News.''आज केंद्र सरकारने तिकडे चंदिगढ शहर पंजाबच्या हातातून काढून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्याला सर्वपक्षीय विरोध झाला म्हणून त्यांनी माघार घेतली, पण ती तात्कालिक माघार आहे. असाच काहीतरी डाव मुंबईच्या बाबतीत १००% शिजत असणार. 'मुंबई' नको 'बॉंबे'च हवं यातून हळूच हे शहर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न नक्की सुरु आहे. आधी मुंबई आणि मग संपूर्ण एमएमआर परिसर ताब्यात घेऊन तो गुजरातला जोडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे ! तेंव्हा मराठी माणसा जागा हो. इथे आधीच केंद्रीय हस्तक उद्योगपती इत्यादींनी काय काय ताब्यात घ्यायला सुरु केलं आहे हे आपण रोज पाहतो आहोतच'', अशी टीकाही राज ठाकरे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.