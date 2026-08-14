Virar News : बोरीवली स्थानकावर थांबला प्रवास, पण सुरू झाली नव्या आयुष्याची वाट

विरार - नालासोपऱ्यहून कांदिवलीच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या ३५ वर्षीय गर्भवती महिलेचा १३ ऑगस्ट रोजीचा रेल्वे प्रवास अचानक आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षणात बदलला. बोरीवली रेल्वे स्थानकात पोहोचताच महिलेला तीव्र प्रसूतीकळा सुरू झाल्या आणि कोणत्याही क्षणी प्रसूती होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वेळ न दवडता महिलेला बोरीवली रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर असलेल्या EMR – इमर्जन्सी मेडिकल रिस्पॉन्स सेंटरमध्ये दाखल केले. या केंद्राचे संचालन एपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सतर्फे केले जाते..ईएमआर सेंटरमधील वैद्यकीय अधिकारी आणि नर्सिंग कर्मचाऱ्यांनी तातडीने महिलेची तपासणी केली. तपासणीत प्रसूती अगदी जवळ आल्याचे स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीत रुग्णालयात नेण्यासाठी वेळ घालवणे आई आणि बाळासाठी धोकादायक ठरू शकले असते. त्यामुळे एपेक्स EMR टीमने सेंटरमध्येच आपत्कालीन प्रसूती करण्याची तयारी सुरू केली.प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असताना वैद्यकीय पथकाच्या तत्परतेने, योग्य समन्वयाने आणि उपलब्ध आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधेच्या मदतीने महिलेची सुरक्षित प्रसूती करण्यात आली. नवजात बाळाची प्रकृती स्थिर होती, तर प्रसूतीनंतर आईची स्थितीही समाधानकारक राहिली. आवश्यक प्राथमिक वैद्यकीय व्यवस्थापन आणि तपासण्या पूर्ण केल्यानंतर आई आणि नवजात बाळाला पुढील उपचार, देखरेख आणि आवश्यक वैद्यकीय काळजीसाठी सुरक्षितपणे सिव्हिल हॉस्पिटलकडे हलवण्यात आले..ही घटना रेल्वे स्थानकांसारख्या गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित करते. आपत्कालीन परिस्थितीची योग्य वेळी ओळख, तातडीचा वैद्यकीय हस्तक्षेप आणि विविध यंत्रणांमधील प्रभावी समन्वय यामुळे आई आणि बाळ दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात मोठी मदत झाली.बोरीवली रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर असलेले एपेक्स ईएमआर सेंटर २४×७ कार्यरत आहे. येथे प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देतात. याशिवाय केंद्रात नियमित वैद्यकीय सल्ला तसेच विविध रक्त तपासण्याही किफायतशीर दरात उपलब्ध आहेत..एपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे सीएमओ डॉ. विराग शाह यांनी यावेळी सांगितले कि, 'आपत्कालीन परिस्थिती कधीही आणि कुठेही उद्भवू शकते. या घटनेने रेल्वे स्थानकासारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षित वैद्यकीय पथक आणि तातडीची वैद्यकीय सुविधा किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. वेळेवर तपासणी, त्वरित वैद्यकीय हस्तक्षेप आणि पथकातील उत्तम समन्वयामुळे आई आणि बाळ दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..आमचे २४×७ ईएमआर सेंटर गरजेच्या वेळी नागरिकांना विश्वासार्ह आणि तत्पर वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.' एक साधा रेल्वे प्रवास अचानक वैद्यकीय आणीबाणीत बदलला; मात्र बोरीवली स्थानकावर वेळेवर मिळालेल्या वैद्यकीय मदतीमुळे हा प्रवास एका नव्या जीवाच्या आगमनाची हृदयस्पर्शी आणि संस्मरणीय कहाणी ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.