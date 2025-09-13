Mumbai News : आरक्षण वर्गीकरणाच्या न्या. बदर समितीला सहा महिन्याची मुदतवाढ

मुंबई - राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीच्या कालावधीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली..मंत्री शिरसाट म्हणाले, या समितीचा कालावधी 14 सप्टेंबर 2025 रोजी संपुष्टात येत असल्याने, या समितीस प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. समितीची कार्यकक्षा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे..या समितीस अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे आणि त्यानुसार प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे..दरम्यान, न्या. बदर समितीला देण्यात आलेल्या मुदतीवर राज्यातील मातंग आदी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. लाल सेनेचे अध्यक्ष गणपत भिसे म्हणाले, देशातील विविध राज्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण वर्गीकरणाच्या निर्देशानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली..यामुळे नोकरभरती, शिक्षणातील आरक्षण सुरू झाले आहे. मात्र राज्यात यासाठी मोठी दिरंगाई झाली असताना यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. बदर समितीला सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आल्याने याविरोधात राज्यात संतापाचे वातावरण निर्माण होईल, त्यातून आंदोलनेही छेडले जातील, असा इशारा गणपत भिसे यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.