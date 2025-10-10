मुंबई

Mumbai News: बालगुन्हेगारीचा आलेख खाली! नागपूर, पुण्यापेक्षा सर्वाधिक लोकसंख्येच्या मुंबईत प्रमाण कमी

Juvenile Delinquency : महाराष्ट्रात बालगुन्हेगारीच्या सर्वाधिक घटना घडल्याची नोंद झाली आहे. याबाबत एनसीआरबीचा अहवाल समोर आला आहे.
मुंबई : अल्पवयीन तरुणांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात नोंद झाल्या आहेत. राज्यात घटनांचा आलेख सतत चढा असताना सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत मात्र बालगुन्हेगारीचे प्रमाण नागपूर, पुणे शहरापेक्षा बरेच कमी असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालावरून स्पष्ट होते.

