काळाचौकी महागणपतीच्या मंडपात शॉक लागून ८ वर्षीय चिमुकलीसह दोघांचा मृत्यू, तिघांवर ICUमध्ये उपचार सुरू

मुंबईत गणेशोत्सवाच्या आनंदाला गालबोट लागलं आहे. लालबाग परिसरात असलेल्या काळाचौकी महागणपतीच्या मंडपात विजेचा धक्का लागून दुर्घटना घडलीय. यात ८ वर्षीय मुलीसह दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्री अडीच वाजता ही घटना घडलीय. यात चार जण जखमी झाले असून तिघांवर आयसीयूत उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कालाचौकी इथल्या दत्ताराम लाड मार्गावर काळाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाजवळ मध्यरात्री अडीच वाजता शॉक लागल्याची घटना घडली. गणेशोत्सवामुळे लालबाग परिसरात मोठी गर्दी असताना घडलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडालीय. या घटनेत जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..झुरळ, अस्वच्छता अन् शिळे अन्न, ‘एफडीए’ची पुण्यासह विभागात कारवाई; चार हॉटेलांचे परवाने निलंबित.वीजेचा धक्का बसून मृत्यू झालेल्यांमध्ये रागिनी घनश्याम यादव या ८ वर्षीय मुलीचा समावेश आहे. तर किरण अकबर नाइक, तन्मवी नरेश हांडे, साहिल संदीप तारे आणि रूही सिंह हे जखमी झाले आहेत. सर्वांचं वय १२ ते १९ वर्षे आहे. याशिवाय आणखी एका महिलेचा ग्लोबल रुग्णालयात उपचारावेळी मृत्यू झाला..मृत्यू झालेल्या चिमुकलीच्या नातेवाईकांनी सांगितलं की, आम्ही दर्शन रांगे तदोन वाजण्याच्या सुमारास आलो होतो. शॉक लागण्याची घटना २ वाजून ४० मिनिटांच्या आसपास घडली. इथं आल्यावर गर्दी पाहून आम्ही परत जाण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही दर्शन रांगेतून बाहेर जात होतो. मंडपाच्या बाजूला एका दुकानाजवळ रांगेतून जाणाऱ्यांना वाट देण्यासाठी आम्ही बाजूला उभा राहिले. तिथं लाइट लावल्या होत्या. त्यांनी लाइट लावताना काळजी घ्यायला हवी होती. तुम्ही गणपती बसवता पण सुरक्षेची काळजी घेत नाही. आम्ही चिमुकलीला गमावलं आता तिला परत आणणं शक्य नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.