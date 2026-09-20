मुंबई

काळाचौकी महागणपतीच्या मंडपात शॉक लागून ८ वर्षीय चिमुकलीसह दोघांचा मृत्यू, तिघांवर ICUमध्ये उपचार सुरू

Kalachowki Ganpati Pandal Shock काळाचौकी महागणपतीच्या मंडपात विजेचा धक्का लागून दुर्घटना घडलीय. यात ८ वर्षीय मुलीसह दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्री अडीच वाजता ही घटना घडलीय.
Kalachowki Ganpati Pandal Shock

Kalachowki Ganpati Pandal Shock

Esakal

सूरज यादव
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मुंबईत गणेशोत्सवाच्या आनंदाला गालबोट लागलं आहे. लालबाग परिसरात असलेल्या काळाचौकी महागणपतीच्या मंडपात विजेचा धक्का लागून दुर्घटना घडलीय. यात ८ वर्षीय मुलीसह दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्री अडीच वाजता ही घटना घडलीय. यात चार जण जखमी झाले असून तिघांवर आयसीयूत उपचार सुरू आहेत.

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